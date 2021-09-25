До скольки могут отложить квалификацию Ф1 в Сочи? Ответ FIA

Погода в Сочи вызывает опасения насчет проведения субботних сессий Гран При России. Организаторам уже пришлось отменить третью тренировку Формулы 1, но есть и риск для квалификации. Вчера уже сообщалось, что боссы серии готовы сдвинуть ее на воскресенье, если возникнет необходимость.

Однако, по словам гоночного директора FIA Майкла Маси, квалификацию будут до последнего пытаться провести в субботу:

«Погода здесь меняется быстро, как йо-йо, – сказал Маси. – На сегодня наша процедура такова, что мы будем готовиться ко всем сессиям, а там уже смотреть на ситуацию.

По прогнозу, сильный дождь будет идти до 2 часов дня по местному времени, а после обеда утихнет. Приоритет для нас это квалификация Формулы 1. Определяющим фактором тут является освещенность. Закат должен быть в 18:15, но при нынешних погодных условиях темнеет раньше. [Затемнение] будет для нас финальной точкой ожидания. Если до него провести квалификацию не удастся, то она может пройти в воскресенье утром».