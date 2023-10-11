До аварии с Хэмилтоном Расселл собирался бороться за победу в Катаре

Гонщики Mercedes стартовали на трассе «Лосаил» вторым и третьим – но не смогли разъехаться в первом же повороте, где Льюис Хэмилтон, получивший преимущество на разгоне за счет более мягких шин, попробовал по внешнему радиусу опередить Джорджа Расселла.

В результате аварии семикратный чемпион мира остался в гравии – это его первый сход в нынешнем сезоне, – а Расселлу пришлось прорываться с последнего места. Гонщик в итоге финишировал четвертым, уступив полминуты дуэту McLaren. Оскар Пиастри с Ландо Норрисом, в свою очередь, завершили дистанцию всего в пяти секундах от победившего Макса Ферстаппена из Red Bull.

На прямой вопрос о том, смог бы он поспорить с Максом за победу в Гран При, если бы нормально проехал первый поворот, Джордж ответил: «Не вижу причин, почему нет. Мы уверены, что по темпу темп были бы как минимум на уровне McLaren, а то и быстрее.

А когда я увидел, как близко Оскар Пиастри смог финишировать к Максу, то был немало удивлен».

Джордж Расселл, Mercedes-AMG, на стартовой решетке с инженером Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

При этом глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер признался, что его пилот «действовал в интересах тактики» и не атаковал на пределе, чтобы исключить любые проблемы с резиной – ранее Pirelli из-за опасений за них уже ограничила максимальную протяженность отрезка на одном комплекте 18 кругами.

Интересно, что анализ данных отдает преимущество по скорости в воскресенье гонщикам McLaren. Среднее время десяти быстрейших кругов у Пиастри с Ландо Норрисом примерно на три десятых лучше, чем у Ферстаппена. У Расселла этот показатель хуже еще на полcекунды, вровень с Шарлем Леклером из Ferrari.

Говоря о своей гонке, Джордж отметил: «Я подавлен нашим результатом. А чемпионат пилотов в нынешнем сезоне вообще становится для меня полным бедствием.

У меня осталась одна цель, второе место в Кубке конструкторов. В этот раз у нас были отличные шансы стать к ней ближе. Но мы все равно верим, что сможем добиться своего.

Так что я сохраняю позитивный настрой: машина быстра, а нам удалось сильно провести гонку».

В личном зачете Ф1 британец после уик-энда на трассе «Лосаил» опустился на восьмое место, пропустив Ландо Норриса. Mercedes удалось увеличить отрыв от Ferrari до 28 баллов.