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Формула 1 Новость

Для проведения гонок Формулы 1 «Игору Драйв» удлинят

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, Главный редактор

В ближайшие два года на автодроме под Петербургом появятся новые профилированные повороты, а перепад высот будет увеличен

Для проведения гонок Формулы 1 «Игору Драйв» удлинят

В рамках подготовки к переезду Гран При России на трассу «Игора Драйв» длина круга на автодроме под Санкт-Петербургом будет увеличена. Об этом обозревателю Motorsport.com Олегу Карпову рассказал глава компании «Росгонки» (промоутера российского этапа чемпионата мира) Алексея Титова.

«По размерам по своим трасса под Петербургом несильно отличается от европейских трасс. К примеру, если говорить об основных ключевых инфраструктурных объектах – главная трибуна, здание боксов и так далее. Поэтому перестройки точно не будет. Просто ряд зон будет расширен – или удлинен.

Там не будет никакой глобальной стройки – сноса зданий, строительства чего-то нового или каких-то глобальных надстроек. Мы просто будем существовать в рамках существующей территории, существующих зданий, которые будут расширяться – но, опять же, все это будет очень точечно... К примеру, гаражей в пит-билдинге там маловато, и мы будем увеличивать их количество. Но это решается временными конструкциями и аккуратными эстетичными пристройками к зданиям...

Саму трассу мы собираемся удлинить. Она не то чтоб коротковата, но находится ближе к концу списка трасс чемпионата по длине. Она будет удлиняться – добавится еще профилированности и перепада высот. Так что, со спортивной точки зрения все будет очень захватывающе».

В настоящий момент длина круга на кольцевой трассе  «Игора Драйв» составляет 4 086 метров. Если бы автодром под Петербургом вошел бы в календарь Ф1 этого сезона, то оказался бы по этому показателю 15-й из 22-х трасс. К примеру, длина круга в 4 252 м не помешала трассе в голландском Зандворте вернуться в календарь после длительной паузы.

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