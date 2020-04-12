«Для нас ты был чемпионом». Мир автоспорта вспоминает Стирлинга Мосса

В почтенном возрасте 90 лет умер легендарный гонщик Формулы 1 Стирлинг Мосс. Мы собрали для посты команд, пилотов и просто знаменитостей из мира автоспорта, которые отдают дань памяти четырехкратному вице-чемпиону мира.

Mercedes, команда, за которую Мосс выступал в 50-е

Сегодня мир автоспорта потерял не только легендарного гонщика, но и настоящего джентльмена. Мы же потеряли нашего друга. Нам будет не хватать тебя, сэр Стирлинг.

Aston Martin. За рулем машины этой марки Мосс в 1956 году выиграл «24 часа Ле-Мана» в своем классе и занял второе место в абсолюте

Мы с сожалением сообщаем вам о смерти одного из величайших водителей Великобритании, сэра Стирлинга Мосса. Потрясающий гонщик и джентльмен, все наши мысли теперь с леди Мосс, его семьей и поклонниками.

Команда McLaren

Мы сожалеем об уходе легенды нашего спорта, сэра Стирлинга Мосса. Он был великолепным соперником, очень большим талантом, настоящим джентльменом, который оставил большой след в истории автоспорта. Наши соболезнования его жене Сьюзи, его семье и всем, кто его знал.



И лично глава McLaren Racing Зак Браун

С большим сожалением я прочем о смерти сэра Стирлинга Мосса. Он был величайшим участником Формулы 1, прекрасным гонщиком и великим представителем британского и мирового автоспорта. Пусть те, кого он любил, примут мое уважение и соболезнование.

Бывший пилот Формулы 1 Джони Херберт

Жаль слышать новости о смерти Стирлинга Мосса. Для всех нас он всегда был чемпионом мира (Мосс так ни разу и не выиграл титул в Формуле 1 - прим. ред.)

Бывший пилот Формулы 1 Мартин Брандл

Покойся с миром, сэр Стирлинг Мосс. Могучий гонщик и джентльмен. Он был хорош как на трассе, так и в жизни. И его будут помнить, Он выжил в самый опасный период в истории Формулы 1 и дожил до 90 лет. Ему было о чем рассказать. Горжусь, что мы были знакомы.

Одним из первых действующих пилотов Формулы 1 о смерти Мосса написал его соотечественник Джордж Расселл

Мне лишь повезло пару рез мельком его повстречать. Но и этого хватило для того, чтобы понять, за что его так уважают.

Фестиваль скорости в Гудвуде

С глубочайшим прискорбием сообщаем, что ранним пасхальным утром умер сэр Стирлинг Мосс.

Формула Е

Сегодня все наши мысли с теми, кто любил сэра Стирлинга Мосса, джентльмена, который своим талантом вдохновил миллионы людей. Покойся с миром.

Президент FIA Жан Тодт

Очень грустный день. После продолжительной борьбы с болезнью нас покинул Стирлинг Мосс. Он всегда был настоящей легендой автоспорта. Таким он навсегда и запомнится. Мои мысли с его женой Сьюзи всеми, кто его знал.

Главный редактор российского журнала «За Рулем» Максим Кадаков