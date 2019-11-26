«Для меня он жив». Экклстоун объяснил, почему не поехал на похороны Лауды

Трехкратный чемпион Формулы 1 Ники Лауда умер в мае 2019 года после продолжительной болезни. Его смерть вызвала волну соболезнований со стороны всех известных личностей в мире автоспорта, большинство из которых посетили похороны знаменитого австрийца.

Однако на церемонии не было бывшего владельца Формулы 1 Берни Экклстоуна, который возглавил чемпионат как раз в те годы, когда Лауда одерживал свои победы. В эфире австрийского телевиденья Экклстоун рассказал о причинах своего отсутствия.

«Я просто иначе смотрю на этот вопрос, у меня особое отношение ко всему такому, – сказал Экклстоун, которому в конце ноября исполнится 90 лет. – Вот почему я не хожу на похороны.

Он был хорошим другом. Тем, на кого я мог положиться. Настоящим. Для меня он до сих пор жив. Если бы он сейчас вошел в помещение, я бы не удивился. Он никуда от нас не делся. Просто вот конкретно сейчас его здесь нет».