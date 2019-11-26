«Для меня он жив». Экклстоун объяснил, почему не поехал на похороны Лауды
Бывший владелец Формулы 1 признался, что вообще предпочитает избегать траурных мероприятий.
Трехкратный чемпион Формулы 1 Ники Лауда умер в мае 2019 года после продолжительной болезни. Его смерть вызвала волну соболезнований со стороны всех известных личностей в мире автоспорта, большинство из которых посетили похороны знаменитого австрийца.
Читайте также:
Однако на церемонии не было бывшего владельца Формулы 1 Берни Экклстоуна, который возглавил чемпионат как раз в те годы, когда Лауда одерживал свои победы. В эфире австрийского телевиденья Экклстоун рассказал о причинах своего отсутствия.
«Я просто иначе смотрю на этот вопрос, у меня особое отношение ко всему такому, – сказал Экклстоун, которому в конце ноября исполнится 90 лет. – Вот почему я не хожу на похороны.
Он был хорошим другом. Тем, на кого я мог положиться. Настоящим. Для меня он до сих пор жив. Если бы он сейчас вошел в помещение, я бы не удивился. Он никуда от нас не делся. Просто вот конкретно сейчас его здесь нет».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Во второй раз было комфортнее». Элбон сравнил дебюты в Red Bull и Toro Rosso
Следующая новость
Бинотто пообещал запоминающийся результат Ferrari в Абу-Даби
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
«Для меня он жив». Экклстоун объяснил, почему не поехал на похороны Лауды
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта