Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Для Ф1 разработают новую систему освещения, чтобы проводить больше ночных гонок

Поделились
Комментарии
Для Ф1 разработают новую систему освещения, чтобы проводить больше ночных гонок
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Разработка швейцарских инженеров даст возможность осветить трассы гораздо дешевле, чем прежде

Компания Geobrugg, которая специализируется на производстве защитных барьеров и сейчас сотрудничает с десятью трассами Ф1, заключила соглашение с производителем систем освещения DZ Engineering SRL. Целью их совместной работы станет создание бюджетных решений для проведения ночных гонок.

Именно DZ Engineering занимается вопросами освещения на Гран При Сингапура – в 2008 году этот этап впервые в истории Ф1 состоялся в темное время суток. 

Следом ночные гонки начали проводить в Абу-Даби и Бахрейне. Желание дополнить свои этапы необычным антуражем темного неба есть и у других организаторов – в частности, об этом не раз говорили промоутеры Гран При России, – однако препятствием остается размер необходимого бюджета.

Идея нового проекта в том, что системы освещения будут интегрированы в защитные барьеры. Это позволит избежать установки специальных мачт для прожекторов, что значительно удешевит процесс.

Защитные ограждения будут спроектированы так, чтобы заранее иметь возможность простой надстройки для установки осветительных систем. 

1/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

2/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

3/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

4/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

5/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

6/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

7/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

8/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

9/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

10/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

11/11

Фотограф: Пресс-служба FIA

При этом, по заявлению обеих компаний, новые решения ни в коем случае не скажутся на безопасности. Сейчас на базе Geobrugg уже проходят испытания первых прототипов (их кадры приведены выше).

По заявлению инженеров, при ударе автомобиля массой в 1 тонну на скорости 120 км/ч световые опоры, размешенные на разном расстоянии, остались на своих местах. 

Читайте также:

Риккардо попросили назвать лучшего гонщика 2020 года. Он выбрал себя

Предыдущая новость

Риккардо попросили назвать лучшего гонщика 2020 года. Он выбрал себя
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тестах

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: Цунода заменит Квята в Ф1. Чем он так хорош?

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri

Для Ф1 разработают новую систему освещения, чтобы проводить больше ночных гонок
Формула 1 Формула 1 / Новость

Для Ф1 разработают новую систему освещения, чтобы проводить больше ночных гонок

Цендели стал соперником Шварцмана в Формуле 2
Формула 2 Формула 2 / Новость

Цендели стал соперником Шварцмана в Формуле 2

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Самое важное:

Для Ф1 разработают новую систему освещения, чтобы проводить больше ночных гонок
Формула 1 Формула 1 / Новость

Для Ф1 разработают новую систему освещения, чтобы проводить больше ночных гонок

Риккардо попросили назвать лучшего гонщика 2020 года. Он выбрал себя
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо попросили назвать лучшего гонщика 2020 года. Он выбрал себя

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Самое читаемое

1
Формула 1

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

2
Формула 1

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

3
Формула 1

Алонсо стал лучшим в финальный день сезона-2020, Буэми разбил машину

21ч
4
Формула 1

Официально: Цунода заменит Квята в AlphaTauri

5
Формула 1

Мазепин-старший проиграл суд администраторам Force India. Но оспорит решение

20ч

Самое важное:

Для Ф1 разработают новую систему освещения, чтобы проводить больше ночных гонок
Формула 1

Для Ф1 разработают новую систему освещения, чтобы проводить больше ночных гонок

Риккардо попросили назвать лучшего гонщика 2020 года. Он выбрал себя
Формула 1

Риккардо попросили назвать лучшего гонщика 2020 года. Он выбрал себя

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com
Формула 1

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.