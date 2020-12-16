Компания Geobrugg, которая специализируется на производстве защитных барьеров и сейчас сотрудничает с десятью трассами Ф1, заключила соглашение с производителем систем освещения DZ Engineering SRL. Целью их совместной работы станет создание бюджетных решений для проведения ночных гонок.

Именно DZ Engineering занимается вопросами освещения на Гран При Сингапура – в 2008 году этот этап впервые в истории Ф1 состоялся в темное время суток.

Следом ночные гонки начали проводить в Абу-Даби и Бахрейне. Желание дополнить свои этапы необычным антуражем темного неба есть и у других организаторов – в частности, об этом не раз говорили промоутеры Гран При России, – однако препятствием остается размер необходимого бюджета.

Идея нового проекта в том, что системы освещения будут интегрированы в защитные барьеры. Это позволит избежать установки специальных мачт для прожекторов, что значительно удешевит процесс.

Защитные ограждения будут спроектированы так, чтобы заранее иметь возможность простой надстройки для установки осветительных систем.

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При этом, по заявлению обеих компаний, новые решения ни в коем случае не скажутся на безопасности. Сейчас на базе Geobrugg уже проходят испытания первых прототипов (их кадры приведены выше).

По заявлению инженеров, при ударе автомобиля массой в 1 тонну на скорости 120 км/ч световые опоры, размешенные на разном расстоянии, остались на своих местах.