«Для Элбона уже поздно». Ди Реста выбрал второго пилота для Red Bull
Экс-пилот Ф1 не верит, что Алекс сможет сохранить место в команде
Руководство Red Bull готово оставить Алекса Элбона в команде на 2021 год только в том случае, если таец сможет до конца сезона добиться прогресса. В противном случае команда готова обменять его на Нико Хюлькенберга или Серхио Переса.
Однако бывший пилот Ф1 Пол Ди Реста полагает, что у Элбона уже не осталось шансов сохранить позицию.
«Честно говоря, я не вижу для Элбона шанса вернуться на прежние позиции, – сказал Ди Реста в эфире Sky Sports. – Думаю, даже если он выдаст хороший результат в Имоле – уже слишком поздно».
Ди Реста также сделал свой выбор между Хюлькенбергом и Пересом: «Если бы я выбирал между ними, то сейчас взял бы Переса. Он сейчас на пике формы и он открыл бы новые рынки для Red Bull. У отсутствия Хюлькенберга в Ф1 есть своя причина, и она, должно быть, в отсутствие подиумов. А у Переса они есть».
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон
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|Red Bull Racing
|Автор
|Иван Матушкин