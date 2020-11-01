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Формула 1 / Новость

«Для Элбона уже поздно». Ди Реста выбрал второго пилота для Red Bull

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«Для Элбона уже поздно». Ди Реста выбрал второго пилота для Red Bull
Автор:
, редактор

Экс-пилот Ф1 не верит, что Алекс сможет сохранить место в команде

Руководство Red Bull готово оставить Алекса Элбона в команде на 2021 год только в том случае, если таец сможет до конца сезона добиться прогресса. В противном случае команда готова обменять его на Нико Хюлькенберга или Серхио Переса. 

Однако бывший пилот Ф1 Пол Ди Реста полагает, что у Элбона уже не осталось шансов сохранить позицию.

«Честно говоря, я не вижу для Элбона шанса вернуться на прежние позиции, – сказал Ди Реста в эфире Sky Sports. – Думаю, даже если он выдаст хороший результат в Имоле – уже слишком поздно».

Ди Реста также сделал свой выбор между Хюлькенбергом и Пересом: «Если бы я выбирал между ними, то сейчас взял бы Переса. Он сейчас на пике формы и он открыл бы новые рынки для Red Bull. У отсутствия Хюлькенберга в Ф1 есть своя причина, и она, должно быть, в отсутствие подиумов. А у Переса они есть».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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