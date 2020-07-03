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Формула 1 / Аналитика

Для чего Mercedes придумал DAS? Есть новая версия

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Для чего Mercedes придумал DAS? Есть новая версия
Автор:
, Главный редактор
3 июл. 2020 г., 18:16

Похоже, хитрая система создана, чтобы наилучшим образом подготовить шины к решающим моментам квалификации и гонки

Никто не может с полной уверенностью сказать, зачем Mercedes нужна их хитрая система DAS. Само собой, смысл «двухмерного руления» активно обсуждался с того самого момента, когда на первой неделе предсезонных тестов гонщики Mercedes были замечены за необычными манипуляциями с рулевой колонкой. Но абсолютно точных ответов дано не было.

Представители самой команды Mercedes не спешат раскрывать карты и отвечают на прямые вопросы крайне туманно. Остальным же приходится теряться в догадках.

В феврале эксперты сошлись примерно на следующем. Изменение схождения передних колес позволяет машине, избегая микроскольжений, чуть шустрее входить в повороты. А при движении по прямой снижать и сопротивление качению (а с ним – склонность к перегреву и износ шин), и аэродинамическое сопротивление, и степень «загрязнения» воздуха при вращении колес.

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Однако у некоторых журналистов, тщательно наблюдавших за действиями пилотов Mercedes по ходу пятничных тренировок в Шпильберге, появились новые версии о функции DAS.

Напомним, что по умолчанию передние колеса болидов Ф1 имеют небольшое отрицательное схождение – то есть слегка развернуты наружу. Раньше считалось, что использование DAS позволяет на прямых сделать схождение нулевым – поставить колеса точно прямо. Теперь же выяснилось, что при активации DAS схождение становится положительным – передний внутренний угол колеса (если смотреть на колесо сверху) оказывается ближе к продольной оси автомобиля, чем внутренний задний угол.

Обозреватель сайта The Race Скотт Митчелл в деталях рассказал о том, как пилоты Mercedes использовали новую систему на пятничных тренировках.

«С самого начала первой тренировки оба пилота включали DAS на круге выезда из боксов – причем на круге, который предварял короткую серию кругов, – пишет журналист. – Самым популярным местом для активации системы была длинная прямая перед 3-м поворотом. Хэмилтон часто выбирал для этого и другие точки трассы – а Боттас порой проезжал с активированной DAS больше половины круга».

По мнению Митчелла, таким образом пилоты продолжают осваивать систему, пытаются прочувствовать эффект от нее при включении на разных участках трассы. Однажды DAS на машине Хэмилтона сработала только наполовину – и пилот тут же уточнил у инженера, полностью ли активирована система.

Но что еще важнее – по наблюдениям Митчелла, система вообще не использовалась, когда по ходу второй тренировки гонщики Mercedes перешли к длинным сериям кругов.

«Раньше считалось, что эффективность DAS должна проявляться постоянно и постепенно – к примеру, якобы благодаря ей при прочих равных можно продлить жизнь шинам, – продолжает Митчелл. – Но сейчас наши наблюдения подталкивают к другому выводу: DAS – не инструмент управления состоянием шин по ходу отрезка гонки, а инструмент подготовки шин к важному моменту. Быстрому квалификационному кругу или рестарту гонки».

Проверить правильность теории Скотта Митчелла можно будет уже в субботу: если догадка журналиста верна, Боттас и Хэмилтон должны использовать DAS на разгонных кругах во время имитации квалификации в третьей тренировке – и конечно, самой квалификации.

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Автор Кирилл Качнов

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