Дизайнер нарисовал шестиколесный Tyrrell для современной Ф1

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Слайд-шоу
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Зимой 1976 года Кен Тиррел собрал журналистов в одном из лондонских отелей, чтобы показать свою новую машину Формулы 1. Когда с нее в торжественной обстановке сдернули покрывало, в переполненном зале повисла мертвая тишина. Никто не мог поверить своим глазам – у модели P34 было шесть колес!
Эта история давно стала классикой Больших Призов – в стремлении снизить лобовое сопротивление конструктор Дерек Гартнер использовал сдвоенные маленькие шины. У автомобиля были и свои минусы по части управляемости, но за два сезона его пилоты одержали одну победу и 13 раз поднимались на подиум. После этого Goodyear больше не захотела производить исключительно для Tyrrell шины уникальной размерности – и команда вернулась к четырем колесам.
У модели P34 до сих пор множество поклонников – достаточно вспомнить, как недавно Ромен Грожан собирал масштабную копию этой машины по ходу отмененных из-за дождя субботних заездов на Гран При Японии.
Свое прочтение классики представил Самир Садихов, дизайнер азербайджанского происхождения, проживающий в Германии. Он изобразил Tyrrell таким, как требует нынешний регламент Ф1 – с дугой Halo, большим днищем, Т-крылом и характерным носовым обтекателем. При этом передние колеса машины крупнее, чем у оригинальной версии.
Строгости ради отметим, что днище машины все же не соответствует регламенту-2021, так как не подрезано у задних колес и сохранило продольные прорези у краев.
Джоди Шектер, Tyrrell P34-Ford, 1976 год
Фото: Motorsport Images
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|Серия
|Формула 1
|Команды
|Tyrrell Racing
|Автор
|Александр Кабановский