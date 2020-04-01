Disneу купил Ф1, Вольф стал боссом Ferrari. Как мир гонок провел 1 апреля

Шейх построит трассу имени Льюиса Хэмилтона

Объединенные Арабские Эмираты нацелились с 2023 года проводить два Гран При. Для этого глава эмирата Шарджа, шейх Ясир пан-Амахед аль-Марис строит «Автодром LH44», иначе называемый трассой Льюиса Хэмилтона, сообщила Formel1.de. Работы начнутся уже в будущем году. Планируется, что длина гоночного кольца составит 8,4 километра – в этом случае протяженность гонки составит 44 круга, что соответствует номеру чемпиона мира.

Стролл и Вольф покупают Ferrari, а Пенске – всю Формулу 1

Пока гонок нет, бизнес продолжается. Рождер Пенске, ставший в 2019 году владельцем серии IndyCar, в 2020-м пополнит свои активы и Формулой 1. Нынешние боссы из Liberty пришли к выводу, что чемпиона приносит им слишком много проблем и недостаточно прибыли. По информации GrandPrix247, стороны уже договорились о сумме сделки – 2,5 миллиарда долларов.

Тем временем Лоуренс Стролл и Тото Вольф собрались выкупить 51% акций Ferrari. Бизнес-партнеры (на фото ниже) уже распределили роли: австриец станет главной команды Ф1, а канадец обеспечит поставки ей моторов Aston Martin уже с 2021 года.

Тото Вольф и Лоуренс Cтролл обсуждают детали покупки Ferrari Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Disney выставит заводскую команду в Ф1

А вот инсайдеры WTF1 сообщили другую информацию. По их данным, более серьезное предложение Liberty сделала компания Disney. Производители фильмов и детских товаров готовы выложить $4 млрд за владение спортом. При этом они уже заявили, что один из Гран При после смены собственника будет проходить на овальной трассе Walt Disney World Speedway.

Virgin поможет Формуле 1 провести сезон 2020 года

Пауза, вызванная коронавирусом, и необходимость заново верстать календать сезона навели Ричарда Брэнсона на интересную мысль. Он предложил Чейзу Кэри простую и недорогую идею. Четыре огромных круизных лайнера компании Virgin Voyages дадут возможность провести столько гонок, сколько потребуется: на палубах каждого из кораблей Герман Тильке проложит часть траектории, после чего, меняя суда местами и перебрасывая между ними мостики, можно за короткое время получить сотни различных конфигураций трассы.

Как пишет Pitpass, в качестве предварительного места для реализации проекта уже избрана гавань Майами, где в конце лета и осенью можно провести необходимое количество Гран При.

Громкое возвращение: Деннис и Джордан возглавят проект Porsche в Ф1

Тем временем еще одна команда готовится дебютировать в Ф1. Покинув топ-класс гонок на выносливость, Porsche решила направить освободившийся бюджет на соревнования Гран При. Самое интересное, что главной проекта Project-5 стали Рон Деннис и Эдди Джордан. По информации GrandPrix247, решение отложить переход на новый регламент до 2022 года окончательно убедило Porsche в необходимости вернуться в Ф1, где у марки есть славная история.

Неизвестные подробности секретных тестов

Тем временем ветеран журналистского цеха Мэтт Бишоп приоткрыл завесу тайны над событиями 45-летней давности. Тогда команда Hesketh опробовала на трассе экспериментальную модель 308B-TT. Благодаря особому мотору, развивавшему 1800 л.с., Джеймс Хант разогнался до максимальной скорости 402 км/ч. Британец, которого никто и никогда не мог назвать трусом, признавался, что когда машина подскакивала на кочках, им овладевал ужас.

Со своей стороны, журналисты Motorsport.com Россия подготовили для читателей множество недостоверных, ошибочных и откровенно нелепых публикаций, но по традиции решили распределить их на все ближайшие 12 месяцев. С днем смеха!