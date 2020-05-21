Прежде, чем переходить к самому рассказу о событиях испанского Гран При, стоит сказать пару слов о том, какой была Формула 1 в ту пору. В 70-е гонки уже перестали быть делом одиночек-энтузиастов, в спорт пришли большие деньги и серьезные технологии, но вопросы регламента еще не были столь досконально прописаны до последнего винтика, как в наши дни.

Технические идеи, призванные добавить машинам скорости, появлялись с завидной регулярностью. И это были не какие-то крохотные открылки, которые сейчас принято считать важными новациями. Речь шла о вещах куда более глобальных, вроде переноса радиаторов в боковые понтоны, появления антикрыльев или углепластиковых монококов взамен старой фермы из труб.

При этом любой желающий мог купить конкурентоспособный мотор Ford Cosworth DFV, дополнить его коробкой Hewland, получить вполне годную технику и даже бросить вызов Ferrari, которая предпочитала строить собственные двигатели по 12-цилиндровой оппозитной схеме.

Сезон-76, прославленный фильмом «Гонка», от начала и до конца оставался противостоянием Скудерии с McLaren, Ники Лауды с Джеймсом Хантом. Мы решили вспомнить лишь один из эпизодов этого противостояния – не слишком известный, но от того не менее напряженный.

Речь о майской гонке, прошедшей в испанской Хараме. Причем все самое интересное в этой истории началось уже после того, как в воскресенье Хант, стартовав с поула, финишировал на полминуты раньше Лауды.

Слайдер Список Лауда стартовал в Хараме вторым, но смог опередить Ханта и лидировал до середины гонки 1 / 4 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Незадолго до Гран При, катаясь по своему участку на мини-тракторе, Ники неудачно упал и повредил ребра. На середине дистанции боль стала слишком сильной, и австрийцу пришлось сбросить скорость 2 / 4 Фотограф: Sutton Images В итоге Хант одержал первую победу в сезоне. McLaren могла завоевать дубль, но на машине Йохена Масса за десять кругов до финиша отказал мотор 3 / 4 Фотограф: Sutton Images А еще именно в той гонке в Ф1 дебютировала удивительная шестиколесная машина Tyrrell P34 – но это уже совсем другая история 4 / 4 Фотограф: LAT Images Читайте также: Видео: шестиколесный Tyrrell на улицах Лондона

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Едва судьи приступили к исследованию машин, у них сразу возникли вопросы к двум параметрам McLaren M23. В отношении каждого из них плавила были скорректированы как раз перед Гран При Испании. Речь шла об общей ширине машины и расположении масляных радиаторов и их патрубков.

Так как M23 выходила на трассы уже не первый год – эта модель дебютировала в середине 1973-го – то ее параметры были хорошо известны. Замеры, сделанные по ходу сезона-75, подтвердили, что у McLaren самая широкая машина в пелотоне. Настолько широкая, что в новые требования она уже не укладывалось.

Хант был дисквалифицирован. Команда отказывалась верить судьям – там знали об изменениях в правилах и перед стартом лишний раз провели замеры, чтобы убедиться – никакого нарушения нет.

Представители McLaren попросили дополнительных деталей. Как оказалось, превышение было незначительным – при разрешенной ширине 215 см проведенные судьями измерения машины Ханта показали 216,6 см. Разница составляла менее сантиметра с каждой стороны.

McLaren M23, вид сверху. Показаны расположение масляных радиаторов и профиль заднего колеса Иллюстрация: Джорджо Пиола

После коротких раздумий инженеры поняли, что произошло. Дело было вовсе не в шасси, а в шинах. Как раз в то время Goodyear перешла с диагональных сликов на радиальные. Теперь нити корда уже не обеспечивали прежнюю жесткость боковин, и та принимала под нагрузкой выпуклую форму (показано в нижнем правом углу на иллюстрации выше).

Именно эти выпуклости и увеличили общую ширину на 16 миллиметров. Судьи, выслушав представителей команды, согласились, что позиция McLaren заслуживает внимания – однако снимать дисквалификацию не спешили.

Теперь их заинтересовали масляные радиаторы M23. Команда разместила их в задней части понтонов, сделав дополнительные вырезы для направления охлаждающего воздуха (показаны на серии фото ниже).

В Хараме радиатор размещался параллельно краю понтона, из-за чего трубки, подходившие к нему сзади, попадали в габарит колеса – это видно на основной иллюстрации выше. Подобное было запрещено. Казалось бы, в этом случае нарушение правил не вызывает вопросов, и McLaren может распрощаться с победой.

Но команда вновь вступила с судьями в дискуссию и указала, что формулировка соответствующего пункта имеет неоднозначность в толковании. Дабы не испытывать судьбу, после этого в McLaren быстро переместили радиатор, а трубки подвели к его передней части, что снимало все вопросы. Однако исход Гран При Испании теперь предстояло решить суду.

Слайдер Список McLaren M23 в конфигурации начала сезона-76. Высокий воздухозаборник еще не запрещен, в понтоне одно входное отверстие 1 / 3 Фотограф: Sutton Images К маю команда прорезала еще два отверстия для охлаждения масляного радиатора 2 / 3 Фотограф: Ford Motor Company После Гран При Испании радиатор пришлось перенести, изменилась и геометрия отверстий в понтоне – одно большое вместо двух, причем смещенное назад 3 / 3 Фотограф: Райнер Шлегельмильх

На заседании в Париже, прошедшем в июле, аргументы McLaren были сочтены достаточно весомыми, чтобы объявить Джеймса Ханта победителем гонки в Хараме. Команда получила лишь штраф в 3000 долларов, однако это наказание не шло ни в какое сравнение с 12 лишними очками, которые получал гонщик в споре с Лаудой.

Как известно, в итоге после драматичных событий судьбу титула в том сезоне решило одно очко, и если бы McLaren не смогла отстоять свою правоту, все закончилось бы совершенно иначе.

Слайдер Список Три первые гонки сезона-76 в Формуле 1 можно было использовать высокие воздухозаборники за головой пилота… 1 / 11 Фотограф: Sutton Images …этот кадр позволяет оценить, насколько высокие 2 / 11 Фотограф: Sutton Images Похожие были и на Ferrari 312T 3 / 11 Фотограф: Дэвид Фиппс Но дальше всех в погоне за «чистым» воздухом зашли конструкторы Ligier – их машину JS5 даже прозвали «гоночным слоном» 4 / 11 Фотограф: Дэвид Фиппс В Испании – после введения ограничений – у McLaren уже были два L-образных воздухозаборника с обеих сторон 5 / 11 Фотограф: Дэвид Фиппс В Скудерии подошли к решению вопроса совершенно иначе, разместив два крупных отверстия для воздуха по бокам от кокпита 6 / 11 Фотограф: Райнер Шлегельмильх Компоновка McLaren M23 1976 года – показаны решения ключевых узлов 7 / 11 Фотограф: Джорджо Пиола Компоновка Ferrari 312T 1976 года ранней спецификации с высоким воздухозаборником 8 / 11 Фотограф: Джорджо Пиола Компоновка Ferrari 312T 1976 года поздней спецификации воздухозаборниками по бокам от кокпита 9 / 11 Фотограф: Джорджо Пиола Когда еще не было 3D-принтеров, нужные размеры деталям придавали с помощью ножовки 10 / 11 Фотограф: Sutton Images Слева на фото – тим-менеджер McLaren Алестер Калдуэлл, справа – владелец и руководитель команды Тедди Мейер Чтобы добавить прижимной силы, на Гран При Монако McKfhty Йохена Масса дополнили еще парой крыльев. В гонке это решение не использовалось 11 / 11 Фотограф: LAT Images

Модель M23 использовалась командой до середины 1977 года, а частники стартовали на ней и еще некоторое время, пока машина окончательно не утратила конкурентоспособность.

Всего команда построила 13 шасси, которые приняли участие в 93 Гран При по ходу шести сезонов. На этих автомобилях были завоеваны два чемпионских титула среди пилотов (Фиттипальди в 1974-м и Хант в 1976-м) и один Кубок конструкторов (1974). Гонщики на M23 стартовали с поула 14 раз и одержали 16 побед.

Иллюстрация Джорджо Пиолы позволяет нам изучить в деталях конструкцию этой незаурядной машины.

Детали конструкции McLaren M23 Иллюстрация: Джорджо Пиола

Крепление переднего антикрыла Батарея Тормозные цилиндры Передний стабилизатор поперечной устойчивости Регулируемая часть переднего крыла Воздухозаборники охлаждения передних тормозов Крепление носового обтекателя Передняя подвеска в сборе Точки крепления верхнего рокерного рычага Точки крепления нижнего треугольного рычага (два варианта) Нижний треугольный рычаг Рулевой механизм Тормозные суппорты и вентилируемые диски Lockheed Крепление рулевой тяги к ступице Верхний треугольный рычаг Рулевая тяга Дополнительная батарея для огнетушителя Дополнительная боковая панель Передняя дуга безопасности Съемный руль Рычаг переключения передач Стенка главного топливного бака, на которую опирается сиденье Огнетушители на 3 и 5 кг Боковые топливные баки в защитной структуре Боковая панель, позволяющая создавать граунд-эффект под днищем Крепление облицовки кокпита Главный топливный бак Верхняя дуга безопасности Заправочная горловина Масляный бак Баллон с воздухом (на случай медицинской помощи) Защитная сетка радиатора Механизм активации огнетушителя Водяной радиатор Крепление двигателя к монококу Масляный радиатор (после переноса) Блок зажигания Воздухозаборник охлаждения задних тормозов Впускной коллектор Задний амортизатор Стартер (работает от сжатого воздуха) Верхний рычаг задней подвески Нижний рычаг задней подвески Продолжение вертикальных стенок коробки передач Крепление верхнего рычага задней подвески Крепление верхнего рычага задней подвески и амортизатора Механизм регулировки угла развала задних колес Крепление нижнего рычага задней подвески Задний стабилизатор поперечной устойчивости Коробка передай – 6-скоростная Hewland FG400 Крепление пилотов заднего антикрыла Узел подключение внешнего источника сжатого воздуха для стартера Амортизатор Треугольный рычаг задней подвески Механизм регулировки заднего антикрыла Задний фонарь Бак бля сбора масла, интегрированный в пилоны заднего крыла Задний тормозной механизм Маслопровод для возврата из бака Масляный радиатор коробки передач Механизм регулировки угла атаки заднего антикрыла Плоскость заднего антикрыла

(На виде сбоку позиции 44 и 50 на схеме перепутаны местами)