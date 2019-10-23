Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault

После аннулирования результатов, показанных Даниэлем Риккардо и Нико Хюлькенбергом на Гран При Японии, Даниил Квят переместился в итоговом протоколе гонки с 12-го места на 10-е и, таким образом, заработал одно зачетное очко.

Благодаря этому россиянин сравнялся по количеству баллов с обоими пилотами Renault – а поскольку на счету Квята есть подиум на Гран При Германии (в то время как австралиец и немец в этом году не финишировали выше 4-го и 5-го места соответственно), именно Даниил теперь занимает 11-е место в общем зачете. Напомним, что изначально по итогам Гран При Японии россиянин откатился на 13-ю позицию.

Очко, полученное Квятом после дисквалификации пилотов Renault, стало первым баллом, заработанным Даниилом на японском этапе чемпионата мира. Гран При Японии стал 18-м этапом Формулы 1, а «Сузука» – 18-й трассой Ф1, где российский пилот набирал очки.