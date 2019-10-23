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Формула 1 / Гран При Японии / Новость

Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault

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Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault
Автор:
, Главный редактор
23 окт. 2019 г., 20:55

После внесения изменений в протоколы Гран При Японии российский пилот также отыграл у соперников сразу две позиции в общем зачете чемпионата.

После аннулирования результатов, показанных Даниэлем Риккардо и Нико Хюлькенбергом на Гран При Японии, Даниил Квят переместился в итоговом протоколе гонки с 12-го места на 10-е и, таким образом, заработал одно зачетное очко.

Благодаря этому россиянин сравнялся по количеству баллов с обоими пилотами Renault – а поскольку на счету Квята есть подиум на Гран При Германии (в то время как австралиец и немец в этом году не финишировали выше 4-го и 5-го места соответственно), именно Даниил теперь занимает 11-е место в общем зачете. Напомним, что изначально по итогам Гран При Японии россиянин откатился на 13-ю позицию.

Очко, полученное Квятом после дисквалификации пилотов Renault, стало первым баллом, заработанным Даниилом на японском этапе чемпионата мира. Гран При Японии стал 18-м этапом Формулы 1, а «Сузука» – 18-й трассой Ф1, где российский пилот набирал очки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Японии
Автор Кирилл Качнов

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