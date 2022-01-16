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Формула 1 Новость

Дисконнект лишил Ферстаппена победы в виртуальном «Ле-Мане»

Автор:
, Ответственный редактор

Экипаж Макса уверенно лидировал в гонке, но чемпиона Ф1 подвела техника

Дисконнект лишил Ферстаппена победы в виртуальном «Ле-Мане»

В этот уик-энд во второй раз в истории прошла официальная кибергонка «24 часа Ле-Мана» с участием сильнейших симрейсеров и многих известных пилотов из реального автоспорта. Главной звездой марафона стал новый чемпион Ф1 Макс Ферстаппен, однако его выступление вышло сколь ярким, столь и недолгим.

Макс выступал за команду RedLine в компании гонщика IndyCar Феликса Розенквиста и двух симрейсеров, они ехали в топовом классе LMP2.

В квалификации Ферстаппен показал второе время, уступив лучшему результату всего 0,002 секунды. Однако в первых же поворотах гонки он захватил лидерство и стал наращивать отрыв.По ходу пит-стопов экипаж RedLine вновь оказался вторым, но голландец быстро нагнал лидера, провел обгон и вернул своей команде первую позицию.

Затем он уступил машину партнерам, а спустя несколько часов вернулся за руль. К тому времени они уже значительно опережали преследователей. Однако с мыслями о победе пришлось расстаться, когда у голландца произошел сбой интернет-соединения. 

Неуправляемая машина на полной скорости врезалась в барьеры в финальной «эске» и получила повреждения, которые игровая программа rFactor 2 сочла критическим и не подлежащими ремонту. Гонщикам RedLine пришлось сойти. 

 

Победителями гонки стали пилоты другого экипажа команды, куда входили один из лидеров Ф2 Фелипе Другович и победитель гонки Формулы Е Оливер Роуленд. 

Из двух россиян финишировать в виртуальном «Ле-Мане» смог только Александр Смоляр. Гонщик Формулы 3 ехал на BMW команды Ромена Грожана и стал восьмым в зачете GT. Молодой формулист Владислав Ломко хорошо вел гонку в LMP2, но ночью после контакта с круговой машиной попал в серьезную аварию и вынужден был сойти.

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