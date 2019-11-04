«Диск лопнул!» Магнуссен объяснил сход с дистанции в США
Гонщик Haas Кевин Магнуссен рассказал, что под конец гонки в Остине вылетел в гравий из-за сломавшегося тормозного диска.
На предпоследнем круге гонки в Остине датчанин вылетел в гравий в конце задней прямой после отказа тормозов. За несколько секунд до этого он получил указание от инженера отрегулировать тормозной баланс, а после вылета сказал по радио: «Я же говорил».
«Всю гонку педаль тормоза проваливалась, и я просил команду изучить этот момент, – рассказал Магнуссен после финиша. – Но они не видели ничего, и температура была в порядке, поэтому я просто продолжал гонку, а затем диск взорвался. Диск лопнул! Его просто не стало».
Во время поломки Магнуссен был только 16-м, несмотря на то, что на первом круге попал в топ-10 и даже ненадолго шел девятым, когда Себастьян Феттель сошел с дистанции.
«Я даже смог обогнать Red Bull, было здорово. Потом скорости, чтобы удержать позицию, не хватало вовсе, и я откатился назад», – отметил Кевин.
На девятом круге Магнуссен выпал из очковой зоны, поскольку проблемы с гоночным темпом у Haas продолжились.
«После нескольких кругов я понял, что долго оставаться на этой позиции не смогу. Плюс шины в попытках удержаться просто умирали. Нужно очень стараться контролировать шины и удерживать их в рабочем окне, и я не мог сделать этого, меня в любом случае бы обогнали. Это безнадежно. Не с точки зрения нашей ситуации, но пытаться удержаться на той позиции было просто невозможно», – добавил Магнуссен.
В этом году Haas пробовала различные аэродинамические конфигурации в попытке понять проблему своей машины, но сделать это ей так и не удалось. После летнего перерыва лишь раз ей удалось набрать очки благодаря усилиям Магнуссена в Сочи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Кевин Магнуссен
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Скотт Митчелл
«Диск лопнул!» Магнуссен объяснил сход с дистанции в США
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