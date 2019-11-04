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Формула 1 / Гран При США / Новость

«Диск лопнул!» Магнуссен объяснил сход с дистанции в США

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«Диск лопнул!» Магнуссен объяснил сход с дистанции в США
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
4 нояб. 2019 г., 07:46

Гонщик Haas Кевин Магнуссен рассказал, что под конец гонки в Остине вылетел в гравий из-за сломавшегося тормозного диска.

На предпоследнем круге гонки в Остине датчанин вылетел в гравий в конце задней прямой после отказа тормозов. За несколько секунд до этого он получил указание от инженера отрегулировать тормозной баланс, а после вылета сказал по радио: «Я же говорил».

«Всю гонку педаль тормоза проваливалась, и я просил команду изучить этот момент, – рассказал Магнуссен после финиша. – Но они не видели ничего, и температура была в порядке, поэтому я просто продолжал гонку, а затем диск взорвался. Диск лопнул! Его просто не стало».

Во время поломки Магнуссен был только 16-м, несмотря на то, что на первом круге попал в топ-10 и даже ненадолго шел девятым, когда Себастьян Феттель сошел с дистанции.

«Я даже смог обогнать Red Bull, было здорово. Потом скорости, чтобы удержать позицию, не хватало вовсе, и я откатился назад», – отметил Кевин.

На девятом круге Магнуссен выпал из очковой зоны, поскольку проблемы с гоночным темпом у Haas продолжились.

«После нескольких кругов я понял, что долго оставаться на этой позиции не смогу. Плюс шины в попытках удержаться просто умирали. Нужно очень стараться контролировать шины и удерживать их в рабочем окне, и я не мог сделать этого, меня в любом случае бы обогнали. Это безнадежно. Не с точки зрения нашей ситуации, но пытаться удержаться на той позиции было просто невозможно», – добавил Магнуссен.

В этом году Haas пробовала различные аэродинамические конфигурации в попытке понять проблему своей машины, но сделать это ей так и не удалось. После летнего перерыва лишь раз ей удалось набрать очки благодаря усилиям Магнуссена в Сочи.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Скотт Митчелл

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