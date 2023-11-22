ДиСи: Слова Макса про Лас-Вегас разозлили боссов Формулы 1
Голландский пилот решил отойти от чисто спортивных вопросов Ф1 и высказался на актуальную тему, которая является весьма чувствительной для руководства спорта. Причем прозвучали их его уст вовсе не похвалы
Новый этап в Лас-Вегасе вызвал в паддоке самые полярные оценки. Ставка на шоу-составляющую в сочетании с весьма непривычным расписанием понравились не всем. Руководители команд отмечали, что сотрудники уставали сильнее обычного, а гонщикам приходилось выезжать на трассу в четыре часа ночи.
К удивлению многих, одним из самых последовательных критиков нового этапа оказался Макс Ферстаппен. Действующий чемпион мира, который крайне редко затрагивает темы, не связанные напрямую с гонками, внезапно сделал несколько довольно резких заявлений. Он не критиковал напрямую боссов Ф1, но весьма негативно высказывался об этапе.
Однако в Лас-Вегасе Liberty Media является фактически промоутером Гран При, вложив в этот проект полмиллиарда долларов – так что критика Макса по сути была адресована именно руководству чемпионата.
По мнению бывшего гонщика и эксперта Channel 4 Дэвида Култхарда, слова Макса едва ли обрадовали боссов.
«Безусловно, эти высказывания им не понравились, – сказал шотландец. – Они ведь прежде всего думают о своих инвестициях. В конечном счете это хладнокровные и жесткие люди бизнеса».
При этом победитель 13 Гран При признался, что понимает причины, побудившие Ферстаппена говорить подобным образом.
«Знаете, все люди разные, – добавил Култхард. – Если Максу по душе образ 85-летнего старика-ворчуна, пусть остается в нем».
ДиСи также выразил мнение, что Ферстаппен посоветовался с руководством RBR перед тем, как высказываться про Лас-Вегас: «Я уверен, что он поговорил с ними. Впрочем, Макс убежден, что вправе свободно говорить на такие темы».
Коллеги Дэвида по Channel 4 тоже поделились мнениями по поводу поступка Ферстаппена. Чемпионка W Series Джейми Чедвик отметила: «Это Макс. Он проявляет себя во всем. И он, следует признать, не просто так стал трехкратным чемпионом. При этом я уверена, что Red Bull порой не в восторге от того, что он говорит. Но за такие моменты мы и любим наш спорт».
Бывший гонщик Джолион Палмер поддел пилота Red Bull: «Нельзя сначала говорить, что Гран При Монако на пять порядков круче этого этапа, а спустя 50 кругов распевать по радио "Вива Лас-Вегас"».
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