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Формула 1 / Гран При Канады Новость

ДиСи объяснил, почему Расселла неверно сравнивать с Хэмилтоном

По мнению шотландца, два гонщика находятся в слишком разной ситуации, чтобы напрямую сопоставлять их результаты

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
ДиСи объяснил, почему Расселла неверно сравнивать с Хэмилтоном
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Завоевав шесть титулов за восемь лет, Льюис Хэмилтон обеспечил себе звание самого успешного пилота за всю историю Формулы 1. В этом году новым напарником британца стал его молодой соотечественник Джордж Расселл, который до перехода в Mercedes провел три сезона за рулем безнадежной машины Williams.

По итогам девяти первых Гран При можно говорить, что преимущество сейчас на стороне Расселла: два подиума против трех и 111 очков против 77 у именитого напарника. 

Однако, как объяснил вице-чемпион Ф1 Дэвид Култхард, ход нынешнего чемпионата складывается так, что сравнивать результаты двух гонщиков можно только с оговорками.

«Думаю, Джордж – будущий чемпион мира. Он фантастический гонщик и заслужил места в этой команде, – сказал ДиСи в интервью онлайн-изданию RacingNews365. – Но увидеть, сколь он хорош в сравнении с Льюисом, мы сможем только после того, как они получат быструю машину. 

Та, что есть [у Mercedes] сейчас – лучшая в карьере для Джорджа, однако далеко не лучшая для Льюиса. Потому у них совершенно разный настрой, да и совершенно разная стадия карьеры.

Мы говорим: "Глядите-ка, Джордж обгоняет Льюиса". Но давайте-ка лучше подождем времени, когда они начнут стартовать первым и вторым. Только тогда станет понятно, кто из них быстрее другого – и насколько». 

Дэвид добавил, что по собственному опыту знает подобные ситуации: «Судить о Льюисе и Максе [Ферстаппене], о гонщиках моего времени – Шумахере и Хаккинене, можно только по выступлениям на быстрой машине. Ведь управлять такой намного сложнее.   

Кто-то скажет, что это нелогично, что лучшая машина должна быть проще в управлении. Но на самом деле, если у вас недостаточно прижимной силы и вы позади, то шины работают далеко не на пределе. А вот из быстрой машины по-настоящему классный гонщик может выжать больше». 

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