ДиСи назвал ситуацию Переса в Red Bull безвыходной

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Серхио Перес пришел в Red Bull Racing перед стартом чемпионата 2021 года – ему удалось быстро вписаться в команду и вскоре принести ей победу на этапе в Баку.

Долгое время все выглядело так, что мексиканец доволен своим положением и не испытывает проблем со звездным напарником Максом Ферстаппеном. Однако на этапе в Бразилии стало понятно, что в действительности внутренние отношения в RBR далеко не столь просты.

Ферстаппен демонстративно ослушался приказа команды и не пропустил Переса, а затем заявил, что Red Bull прекрасно знает причины этого поступка. Серхио же на эмоциях сказал, что Макс вообще обязан именно ему двумя своими титулами.

Эта история напомнила о себе и на финале в Абу-Даби, где Перес вновь упрекнул Макса – теперь в том, что напарник помешал ему завоевать звание вице-чемпиона.

По мнению экс-пилота Ф1 Дэвида Култхарда, во всей этой истории Пересу важно не переусердствовать – Red Bull в любом случае примет сторону Макса, а вот у него самого не так много вариантов продолжения карьеры.

«На самом деле, мы все слышали, и комментировать тут особенно нечего, – объяснил 51-летний ДиСи в интервью Daily Mirror. – Команда отдала приказ [в Сан-Паулу], гонщик ему не подчинился.

Макс сразу объяснил свою позицию, но его продолжали вновь и вновь спрашивать об этом, надеясь на другую реакцию.

Если вспомнить, [в конце 2020 года] Серхио почти попрощался с Формулой 1 – тогда никто не захотел пригласить его в свою команду. Red Bull дала ему шанс продолжить выступления и обеспечила машиной, способной бороться за победы.

У Переса есть шанс опередить напарника, но мы видим, что он постоянно недотягивает до уровня Ферстаппена. При этом порой он добивается успеха и производит на меня приятное впечатление.

Помню, когда [в 1995 году] я сам выступал за Williams и собирался перейти в McLaren, меня пригласила к себе Ferrari. Но там были строгие условия в контракте: мне предстояло выступать с Михаэлем Шумахером, и если на трассе он оказывался позади меня, я обязан был пропустить его.

Дэвид Култхард, телеведущий Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

С другой стороны, в McLaren мне предложили равные условия с партнером по команде, и это убедило меня перейти к ним. Да, мы выступали с Микой Хаккиненом, и он выиграл два титула – но это произошло только потому, что он был быстрее.

Не стану скрывать, в действительности у нас тоже были командные приказы. И когда меня просили пропустить Мику, я всегда делал это – потому что не имел другого выбора. В противном случае меня выгнали бы из команды. Идти мне было некуда, потому я предпочитал [следовать приказам и] продолжать выступать на машине, которая позволяла бороться за хорошие результаты.

Если Серхио что-то не нравится – он тоже может уйти. Вот только куда он пойдет? Как по мне, в Red Bull приняли прагматичное спортивное решение. Это просто была одна из тех ситуаций, которые регулярно возникают в любой команде,

Правда в том, что Макс – один из лучших пилотов в мире. Его можно сравнить с Михаэлем Шумахером или Айртоном Сенной: обоим не удавалось избегать внутрикомандной напряженности по ходу карьеры.

Это у них в крови – и именно потому они смогли добиться таких успехов. Как сказал герой одного фильма: "Это шоу-бизнес, детка, тут у тебя не может быть друзей"».

Сам Култхард выступал за McLaren с 1996 по 2004 годы и выиграл за это время 12 Гран При. Он трижды заканчивал сезон Ф1 третьим и один раз стал вице-чемпионом мира.