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Формула 1 / Гран При Катара Новости

Дирекция гонки в Катаре изменила правила пределов трассы

Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор

Пилотам разрешили выезжать в поворотах, при условии, что они будут вовремя возвращаться

Дирекция гонки в Катаре изменила правила пределов трассы

Трасса в Лосаиле, которая в эти выходные впервые примет Гран При Катара Формулы 1, изначально проектировалась для мотогонок. В том числе по этим причинам она характеризуется невысокими поребриками и широкими асфальтовыми зонами вылета.

Перед началом тренировок директор гонки Майкл Маси направил участникам разъяснение, что судьи станут следить за соблюдением пределов трассы в четвертом, а также в 12-ом, 13-ом, 14-ом, 15-ом и 16-ом поворотах. Причем в случае нарушения в последнем, 16-ом повороте следовало аннулирование данного, а также следующего кругов.

Однако уже после первой тренировки дирекция гонки пересмотрела свои инструкции и фактически разрешила гонщикам выезжать за пределы трассы при условии, что они успевают вернуться на поребрики до окончания поворота.

«Нарушением пределов трассы в любом из поворотов будет считаться, когда на выезде с поворота автомобиль будет размещен за ее пределами не касаясь ни одной частью красно-белых поребриков», – говорится в новой инструкции.

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