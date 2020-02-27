Директором по продажам Формулы 1 стал бывший топ-менеджер Heineken

Назначение Пинкуса стало реакцией Liberty Media на недавнее решение коммерческого директора Формулы 1 Шона Братчеса оставить свой пост. Новый глава отдела спонсорства и коммерческого партнерства заменит на этом посту Марри Барнетта. Директор по продажам будет подчиняться непосредственно генеральному директору Ф1 Чейзу Кэри.

Пинкус активно взаимодействовал с Формулой 1 на протяжении четырех последних лет. Бен работал одним из топ-менеджеров пивной компании Heineken International – она активно расширяла присутствие в спорте, выступив титульным партнером нескольких Гран При.

Пинкус начал работу в Heineken в марте 2016 года в качестве консультанта, пройдя путь до директора по рекламе. До этого он по ходу всей карьеры был связан со спортивным маркетингом, занимаясь футболом, теннисом, гольфом и гонками на яхтах.

Помимо Heineken Бен занимался спонсорскими проектами Visa, Coca-Cola, Sony и PlayStation. Какое-то время Пинкус работал в компании JMI нынешнего руководителя McLaren Зака Брауна. Управленец также возглавлял рекламные агентства, благодаря которым спонсировать спортивные мероприятия начали Schweppes, Canon, Sun Microsystems и SAP.

В заявлении Формулы 1 говорится, что новый директор по продажам приступит к работе 2 марта 2020 года.