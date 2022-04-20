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Формула 1 Новости

Директор Renault: В 2020-м компания собиралась уйти из Формулы 1

Как известно, Renault не свернула свою программу в Ф1 и сейчас выступает под брендом Alpine

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Директор Renault: В 2020-м компания собиралась уйти из Формулы 1
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Лука де Мео стал исполнительным директором Renault в июле 2020 года – и, как оказалось, уже в тот момент компания собиралась свернуть свой проект в Формуле 1. Однако в том числе и сам де Мео настоял, что такого решения компании принимать не стоит.

«Когда я только пришел в компанию, мне сказали, что участие в Формуле 1 должно быть прекращено, – приводит слова де Мео Planetf1 со ссылкой на Formula Passion. – 40-летняя история должна подойти к концу. Я выступил против такого решения, потому что никогда не хотел быть могильщиком для программы Renault в Ф1.

Многие считают эту категорию просто огромной тратой денег, но участие в соревнованиях имеет большое значение для продвижения бренда в мире.

Мы стали лучше по сравнению с прошлым годом, а с приходом Отмара Сафнауэра команда стала еще более солидной в плане руководства. У нас есть долгосрочный план – директор Alpine Лоран Росси в октябре рассказывал, что по этому плану мы должны прийти к победе через 100 Гран При. Но, конечно, в таких случаях нельзя говорить наверняка: нужно немного удачи. Мы создаем условия для победы, но все может произойти, как у футбольной команды ПСЖ, за которая набита чемпионами и которая постоянно не проходит в финал Лиги чемпионов».

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