Директор Гран При Голландии поверил в уход Mercedes из Ф1

С конца прошлого сезона в паддоке ходит слух о том, что команда Mercedes может покинуть Формулу 1 после 2020 года. Это связано с желанием уйти на пике славы и вместе с тем сэкономить на разработке болидов по новому регламенту 2021 года.

В начале 2020 года глава команды Mercedes Тото Вольф дал понять, что уход из Ф1 сейчас маловероятен, но признал, что такой вариант внутри концерна Daimler обсуждается и решение пока не принято.

Команда Ferrari уже подписала контракт с Шалем Леклером до конца 2024 года, а вчера Red Bull продлила соглашение с Максом Ферстаппеном до конца 2023 года. При этом у Mercedes соглашения с гонщиками истекают в 2020 году.

Сомнения по поводу продолжения выступлений высказал и бывший пилот Ф1, а ныне директор Гран При Голландии Ян Ламмерс.



«Сомнительно, что они станут продолжать выступления в течении длительного времени, – цитирует Ламмерса голландское издание F1Maximaal. – И напротив, я не вижу ничего невероятного в том, что скоро мы услышим от них что-то вроде "Это было фантастикой, но теперь пора сделать что-то новое".

К тому же чисто статистически их шансы сохранить доминирующее положение все меньше и меньше. Конечно, их достижения впечатляют, но можно сказать, что они достигли вершины и теперь могут двигаться только вниз.

С другой стороны Honda очень быстро прогрессирует. Новый контракт с Ферстаппеном дает уверенность для продолжения работы как со стороны Honda, так и со стороны команды Red Bull».