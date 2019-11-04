Директива FIA снизила скорость Ferrari? Бинотто ее даже не читал

В США Ferrari проиграла первую квалификацию за семь этапов. По совпадению это произошло после директивы FIA о расходе топлива, полученной командами после запроса Red Bull. Предполагалось, что чрезмерный расход может быть одной из причин, по которым Ferrari имеет преимущество в мощности мотора и скорости на прямых. Поэтому поражение Скудерии в квалификации и неудачное выступление в гонке в Остине (команда впервые с Гран При Испании осталась без подиума) сразу связали с ослаблением ее силовой установки из-за директивы. Но в самой команде все отрицают.

«Слышал и читал множество комментариев касательно технической директивы и ее влияния на нас, – сказал глава Ferrari Маттиа Бинотто. – Слышал комментарии после гонки, которые меня разочаровали. Я уверен, что мы были близки к поул-позиции, Себ мог завоевать ее, но, пожалуй, поосторожничал в одном повороте.

У Шарля были явные проблемы утром в субботу, он потерял всю FP3 и получил более слабый мотор. Но если смотреть на его выступление в Q3 и оценивать, чего он мог бы добиться, если бы не утренние проблемы, то я уверен, что он тоже мог бы взять поул. Так что я не вижу никаких проблем».

По мнению Бинотто, его машины все еще превосходят соперников на прямых.

«В гонке скорость на прямых точно не была нашей проблемой, – сказал итальянец. – У обоих пилотов были явные проблемы с держаком на первых отрезках. Так что давать подобные комментарии в нашем спорте совершенно неправильно. Людям стоит быть осторожнее».

Кроме того, Бинотто сообщил, что в Ferrari еще как следует не читали указания FIA.

«Мы рассмотрим директиву получше. Мы еще не изучали ее детально, только просмотрели. По-моему, она уже 35-я за сезон. Это нормально, когда команды просят у FIA разъяснений и федерация отвечает. Но повлияло ли это на квалификацию? Мне тут нечего сказать».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл