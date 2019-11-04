Директива FIA снизила скорость Ferrari? Бинотто ее даже не читал
Руководитель Ferrari заверил, что новые указания FIA никак не повлияли на работу его команды.
В США Ferrari проиграла первую квалификацию за семь этапов. По совпадению это произошло после директивы FIA о расходе топлива, полученной командами после запроса Red Bull. Предполагалось, что чрезмерный расход может быть одной из причин, по которым Ferrari имеет преимущество в мощности мотора и скорости на прямых. Поэтому поражение Скудерии в квалификации и неудачное выступление в гонке в Остине (команда впервые с Гран При Испании осталась без подиума) сразу связали с ослаблением ее силовой установки из-за директивы. Но в самой команде все отрицают.
«Слышал и читал множество комментариев касательно технической директивы и ее влияния на нас, – сказал глава Ferrari Маттиа Бинотто. – Слышал комментарии после гонки, которые меня разочаровали. Я уверен, что мы были близки к поул-позиции, Себ мог завоевать ее, но, пожалуй, поосторожничал в одном повороте.
У Шарля были явные проблемы утром в субботу, он потерял всю FP3 и получил более слабый мотор. Но если смотреть на его выступление в Q3 и оценивать, чего он мог бы добиться, если бы не утренние проблемы, то я уверен, что он тоже мог бы взять поул. Так что я не вижу никаких проблем».
По мнению Бинотто, его машины все еще превосходят соперников на прямых.
«В гонке скорость на прямых точно не была нашей проблемой, – сказал итальянец. – У обоих пилотов были явные проблемы с держаком на первых отрезках. Так что давать подобные комментарии в нашем спорте совершенно неправильно. Людям стоит быть осторожнее».
Кроме того, Бинотто сообщил, что в Ferrari еще как следует не читали указания FIA.
«Мы рассмотрим директиву получше. Мы еще не изучали ее детально, только просмотрели. По-моему, она уже 35-я за сезон. Это нормально, когда команды просят у FIA разъяснений и федерация отвечает. Но повлияло ли это на квалификацию? Мне тут нечего сказать».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Директива FIA снизила скорость Ferrari? Бинотто ее даже не читал
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