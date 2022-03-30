Диета за 2 млн евро. Red Bull облегчит машину к Имоле

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Облегчить шасси RB18 на 8 кг, чтобы за счет этого выиграть 0,2 секунды на круге. Именно такую задачу решает сейчас команда из Милтон Кинса. И это одна из самых дорогих диет в истории – ведь за каждый потерянный килограмм придется выложить 250 тысяч евро.

Только так, по мнению гоночного консультанта Хельмута Марко, его команда сможет повысить свои шансы в споре с Ferrari, которая построила к сезону 2022 года по-настоящему быструю машину с мощным мотором.

«Они уже показали свою скорость, – сказал Марко в эфире канала, принадлежащего Red Bull. – Причем они быстры вне зависимости от абразивности асфальта и состава шин. Наша машина сложнее, для нее нужно находить тонкие настройки, затрачивая на это много сил.

Но к Имоле мы подготовим обновленную версию, существенно более легкую. И она станет нашим серьезным оружием».

Перед стартом сезона эксперты говорили, что RB18 – вообще едва ли не самая тяжелая в пелотоне 2022 года. Лишний вес машины оценивали в 15 кг Отчасти команде помогли организаторы чемпионата, поднявшие планку стартовой массы на 3 кг.

Но даже после этого – и после всех мер, что уже предприняли конструкторы, восемь лишних килограммов продолжают сдерживать Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

Отвечая на вопрос, какие дополнительные расходы понесет команда в связи с необходимостью избавить RB18 от лишнего веса, Марко не стал ходить вокруг да около: «Как минимум 350 тысяч за килограмм».

Несложно посчитать, что всего придется заплатить не меньше двух миллионов евро – весомая величина в рамках лимита бюджетов.

Осталось дождаться, чем ответит Скудерия – тем более, что апрельская гонка в Имоле станет для нее домашней.