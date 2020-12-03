Ди Реста: Расселл легко может взять поул в Сахире

В эти выходные Джордж Расселл впервые выступит в Формуле 1 за Mercedes: на Гран При Сахира он подменит заболевшего Льюиса Хэмилтона.

Расселл уже второй сезон выступает за Williams и обладает достаточным опытом. Экс-пилот Ф1 Пол ди Реста полагает, что британец может взять поул-позицию с первой попытки за рулем Mercedes.

«Глядя на то, что в этом году удавалось Хюлькенбергу, когда он выходил на замену, я ожидаю от Расселла места на первом ряду стартовой решетки, – сказал Ди Реста Sky Sports. – Он очень легко может взять первую позицию.

Я думаю, Джордж будет очень профессионален. Он в хорошем возрасте, его поддерживает много людей, особенно среди высшего руководства. Он в отличном положении, чтобы произвести нужное впечатление».