Ди Реста: Расселл легко может взять поул в Сахире
От Джорджа ждут успехов в первом же Гран При за Mercedes
В эти выходные Джордж Расселл впервые выступит в Формуле 1 за Mercedes: на Гран При Сахира он подменит заболевшего Льюиса Хэмилтона.
Расселл уже второй сезон выступает за Williams и обладает достаточным опытом. Экс-пилот Ф1 Пол ди Реста полагает, что британец может взять поул-позицию с первой попытки за рулем Mercedes.
«Глядя на то, что в этом году удавалось Хюлькенбергу, когда он выходил на замену, я ожидаю от Расселла места на первом ряду стартовой решетки, – сказал Ди Реста Sky Sports. – Он очень легко может взять первую позицию.
Я думаю, Джордж будет очень профессионален. Он в хорошем возрасте, его поддерживает много людей, особенно среди высшего руководства. Он в отличном положении, чтобы произвести нужное впечатление».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Сахира Билеты
|Пилоты
|Джордж Расселл
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин