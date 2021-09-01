Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо
По мнению Пола, Дэну придется подстраиваться самому, а не ждать помощи команды
На Гран При Бельгии Даниэль Риккардо добился лучшего результата в сезоне, став четвертым. Однако в турнирной таблице он отстает от своего партнера Ландо Норриса более, чем в два раза.
Риккардо признает, что у него проблемы с адаптацией к особому стилю пилотажа, которого требует болид McLaren. А бывший пилот Ф1 Пол ди Реста уверен, что подстраивать машину под Даниэля команда не будет.
«У McLaren очень узкое рабочее окно, – сказал ди Реста Sky Sports. – Но пока Ландо себя в нем чувствует уверенно, его не будут менять. Они не станут разрабатывать машину для Даниэля, когда Ландо выступает так хорошо. Это Дэну придется адаптироваться.
В этом огромная разница между пилотами Ф1. Если ты не заморачиваешься и адаптируешься, то добиваешься результата».
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