Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо

На Гран При Бельгии Даниэль Риккардо добился лучшего результата в сезоне, став четвертым. Однако в турнирной таблице он отстает от своего партнера Ландо Норриса более, чем в два раза.

Риккардо признает, что у него проблемы с адаптацией к особому стилю пилотажа, которого требует болид McLaren. А бывший пилот Ф1 Пол ди Реста уверен, что подстраивать машину под Даниэля команда не будет.

«У McLaren очень узкое рабочее окно, – сказал ди Реста Sky Sports. – Но пока Ландо себя в нем чувствует уверенно, его не будут менять. Они не станут разрабатывать машину для Даниэля, когда Ландо выступает так хорошо. Это Дэну придется адаптироваться.

В этом огромная разница между пилотами Ф1. Если ты не заморачиваешься и адаптируешься, то добиваешься результата».