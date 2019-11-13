Ди Монтедземоло: Надеюсь, Хэмилтон больше не выиграет титул
Бывший руководитель Скудерии надеется, что Льюис Хэмилтон никогда не сможет сравняться с Михаэлем Шумахером, а Ferrari вновь начнет побеждать.
Доминирование Mercedes в Формуле 1 продолжилось шестым титулом в Кубке конструкторов, оформленным в Японии, и шестым титулом Льюиса Хэмилтона, взятым в США. Британец благодаря этому стал вторым наиболее успешным гонщиком в истории, уступая только Михаэлю Шумахеру.
Лука ди Монтедземоло надеется, что Льюис больше не выиграет ни одного чемпионата и не побьет рекорд Михаэля.
«Я надеюсь, что этот шестой титул станет последним для Льюиса Хэмилтона и что в следующем году Ferrari снова будет на вершине, – сказал ди Монтедземоло в интервью итальянскому радио Rai. – Было бы очень важно увидеть, как Ferrari борется до последнего Гран При в сезоне. У них есть некоторые проблемы с надежностью, но я понимаю, что такое может происходить на фоне поиска ответов на ключевые вопросы.
Как болельщик я надеюсь, что в следующем году мы [Ferrari] выиграем. А если этого не произойдет, проиграем чемпионат мира в последней гонке будучи очень конкурентоспособной командой».
По мнению ди Монтедземоло, чтобы Скудерии добиться успеха, ей нужно активно прибегать к командной тактике.
«Я всегда делал так, чтобы один гонщик работал на личный зачет, а другой на Кубок конструкторов. Я предпочитаю, чтобы второй гонщик мог приносить очки команде и время от времени помогать гонщику, идущему к титулу. Так делали Ирвайн, Баррикелло и Масса», – отметил итальянец.
Говоря о Леклере, Монтедземоло добавил: «Он, безусловно, очень быстр, и он превзошел ожидания. Но эти ожидания должны расти постепенно. Например, в последние несколько гонок он меньше говорил по радио. Думаю, это прогресс».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Ди Монтедземоло: Надеюсь, Хэмилтон больше не выиграет титул
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