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Ди Монтедземоло: Ferrari неправильно организована

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Ди Монтедземоло: Ferrari неправильно организована
Автор:
, редактор

Бывший президент команды по-прежнему утверждает, что все проблемы Скудерии в ее руководстве

Лука ди Монтедземоло в разных должностях руководил Ferrari с 1974-го по 2014-й годы и был последним президентом, при котором команда выигрывала чемпионат. 

В прошлом сезоне Скудерия показала худший результат более, чем за три десятилетия, став шестой в Кубке конструкторов. Ди Монтедземоло считает, что главная проблема – неправильная организация работы руководства.

«Сезон-2020 для Ferrari был катастрофой, – сказал ди Монтедземоло газете Sport Bild. – В прошлом мы и третье место считали провалом.

Мы привыкли следить за течениями, и нанимать лучшие таланты в проблемные зоны, будь то аэродинамика, электроника или механика. Сейчас Скудерия не организована так, как надо, и за год эту проблему не решишь. Сейчас один человек отвечает за все, но я надеюсь, что он скоро найдет тех, кто ему поможет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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