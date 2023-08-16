Ди Монтедземоло: Для Ferrari недостойно радоваться третьему месту

С последнего титула Ferrari прошло уже 15 лет – и верить, что эта серия прервется в ближайшие год-два, могут только самые отчаянные оптимисты. Red Bull продолжает выигрывать гонку за гонкой, а пилоты на алых машинах в лучшем случае финишируют впереди всех остальных.

Именно так произошло в Спа, где Шарль Леклер после старта с поула поднялся на нижнюю ступень пьедестала, уступив на дистанции Серхио Пересу с Максом Ферстаппеном. Лучшим результатом команды в сезоне-2023 ока остается второе место в Шпильберге.

Такие результаты недавно прокомментировал Лука ди Монтелземоло, который стоял у руля Ferrari с середины 70-х и привел ее к больших успехам по ходу нескольких исторических периодов.

«Знаете, за что мне особенно обидно? – рассказал он в интервью Quotidiano Sportivo. – Они празднуют финиш на третьем месте, как это было недавно в Спа.

Но Ferrari должна помнить о своем достоинстве. Наш Старик [Энцо Феррари] никогда бы не понял подобного».

Говоря об основателе легендарной команды, Монтедземоло продолжил: «Он многому меня научил. Например, никогда не останавливаться на достигнутом. После очередной победы он всегда начинал размышлять о следующей гонке. И никогда не отказывался от упорного труда, чтобы приблизить новые успехи.

А еще он ненавидел отпуска, и потому всегда оставлял меня в офисе на весь август. Да и остальных отпускал отдохнуть с большой неохотой. У Старика было неплохое чувство юмора».

Возвращаясь к нынешней ситуации в команде, ее прежний президент отметил: «Сейчас в Ferrari немало проблем, но это точно не гонщики. С ними все как раз более или менее в порядке. Но в мои времена у нас была "дрим-тим" из [Михаэля] Шумахера, [Жана] Тодта, [Росса] Брауна и [Рори] Берна.

И как болельщик я бы хотел видеть, как Ferrari сражается за титулы до последней гонки сезона. Пусть даже победа приходит не всегда.

Вспомните 1997, 1998, 1999, 2008, 2010 и 2012 годы. Да, тогда мы проигрывали, но оставались при этом главными героями, а не статистами на втором плане».

После первой половины сезона-2023 Скудерия занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

Лука ди Монтедземоло Фото: Ferrari