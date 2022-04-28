Ди Каприо стал бизнес-партнером Хэмилтона

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Американский актер Леонардо Ди Каприо стал стратегическим инвестором компании Neat Food Co., одним из основателей и основных владельцев которой является пилот Формулы 1 Льюис Хэмилтон. Это сеть веганских бургерных, которая в 2019 году была основана в Лондоне в том числе на деньги Хэмилтона.

Теперь сеть планирует мировую экспансию, пишет Bloomberg. До конца этого года количество заведений увеличится с восьми в Англии до 42 в разных странах мира, включая 12 бургерных в США. Для реализации выхода на Американский рынок планируется дополнительно привлечь 30 миллионов долларов, значительную часть которых выделит как раз Ди Каприо.

Свое решение поддержать проект актер объяснил заботой об окружающей среде. По его мнению, используемые в веганских бургерах новые протеины в значительно меньшей степени ведут в росту содержания углекислого газа в атмосфере, нежели традиционное мясо.