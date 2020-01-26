Ди Грасси: Даже торговый центр прибыльнее гоночной трассы

Амбиции одних и финансовые возможности других приводят к постоянным спорам по поводу места проведения Гран При Бразилии и возможного приезда в страну Формулы Е.

В числе ведущих участников этих обсуждений – чемпион электросерии Лукас ди Грасси, который также занимался проектами трасс для Формулы Е в Сан-Паулу и Рио. Он приветствовал перенос этапа Ф1 в Рио-де-Жанейро, где идет подготовка к строительству нового автодрома на месте леса и бывшей военной базы.

«Надеюсь, что однажды Формула 1 приедет в Рио, – сказал бразилец Motorsport.com. – Вопрос экологии здесь далеко не самый острый – главное сделать все верно. Благодаря трассе увеличится количество рабочих мест, экономика пойдет вверх. Лучше возвести гоночную трассу, а затем спасти лес где-нибудь еще, чем вообще ничего не строить. Рио нуждается в инвестициях, так что это будет интересно».

Однако с точки зрения бизнеса сам гоночный комплекс вряд ли принесет своим владельцам много денег.

«Если бы у меня на счету было 190 млн долларов, то последнее, во что бы я их вложил – гоночная трасса, – отметил бразилец. – Торговый центр приносит больше прибыли, чем трасса. Даже если к вам приедет Формула 1, ничего не окупится. Даже "Интерлагос" не покрывает расходы.

В Остине тоже не могут что-то заработать. Такая же история и у "Хоккенхайма" с "Нюрбургрингом", не говоря про Индию или Турцию. Даже если речь идет о MotoGP, Формуле 1, WEC и прочих сериях, их приезд не покроет операционные расходы».

Дополнительная информация: Карлос Коста