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К Гран При Венгрии конструкторы Aston Martin подготовили необычную новинку – вертикальные бортики, которые являются продолжением торцевых пластин заднего антикрыла. Отвечая всем требованиям правил, они в то же время серьезно нарушают ту концепцию, которую в Формуле 1 избрали на 2022 год.

В новом регламенте многие элементы, включая заднее крыло, специально получили скругления, чтобы генерировать как можно меньше завихрений и тем облегчить пилотам преследование соперников. Но находка Aston Martin действует прямо противоположным образом.

Несмотря на это, соперники уже заявили, что самым внимательным образом оценивают эффективность новинки, чтобы иметь возможность оперативно внедрить ее у себя.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, спортивный директор Alpine Алан Пермейн пояснил: «Я гарантирую, что девять команд прямо сейчас уже исследуют это решение в инструментах CFD. Если оно позволяет ехать быстрее, все девять поставят его на свои машины. Не могу представить, что этому помешает, так как все абсолютно легально.

Понятно, что есть понятие духа правил, но команды рассматривают только скорость и надежность.

Если FIA или Формула 1 захотят что-то сделать, у них есть такое право. Но сомневаюсь, что реально принять какие-то меры применительно к этому сезону».

Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис добавил: «Если они [Aston Martin] спросили FIA, а те ответили, что все законно, то все попробуют эту штуку. И если она дает выигрыш – установят себе».

Кристиан Хорнер из Red Bull не удержался от шутки: «Похоже, впервые нам придется что-то копировать у Aston Martin, а не наоборот».

Изменить правила Формулы 1 по ходу сезона можно только посредством Комиссии Ф1. Но для этого требуется поддержка как минимум восьми из десяти команд чемпионата.