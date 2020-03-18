Девять команд Формулы 1 попросили отложить новый регламент на 2022 год. Догадаетесь, кто против?

90% гоночных коллективов, которые участвуют в Формуле 1, поддержали переход на новый регламент в 2022-м, а не в 2021-м году. Об этом сообщает Auto Motor und Sport. По информации немецкого издания, против годовой отсрочки выступила только Ferrari.

Изначально участники Формулы 1 должны были спроектировать и построить машины по новым техническим требованиям к 2021 году. Это дорогостоящий проект, так как команды не смогут воспользоваться многими наработками, которые есть сейчас. Но срыв старта сезона-2020 привел к тому, что у коллективов стало меньше денег.

Отмена Гран При Австралии, Бахрейна, Вьетнама и Китая будет стоить Формуле 1 $150 млн недополученной выручки. Команды рассчитывали на свою долю от этих денег. Дополнительные потери возникнут из-за того, что спонсоры платят командам в зависимости от количества проведенных этапов. Чем меньше Гран При фактически состоится, тем меньше дохода получат участники Ф1.

Рендеры машин по правилам 2021 года Фото: Motorsport.com

В таких условиях командам может не хватить денег для полноценной и всеобъемлющей подготовки к сезону-2021. Тогда участники разработали новый план, который уже озвучили главе Формулы 1 Чейзу Кэри. По информации Auto Motor und Sport, команды готовы внедрить в Ф1 омологацию.

Так называется принцип, при котором конструкторы обязуются использовать определенные детали на протяжении всего сезона без изменений. Такой подход принят в кузовных гонках, но не типичен для Формулы 1. В Ф1 команды постоянно дорабатывают разные детали и обычно отказываются от заморозки таких работ. Обсуждаемая сейчас омологация, по сути, станет такой заморозкой.

Единственным исключением 9 команд Формулы 1 из 10 готовы сделать аэродинамику. По расчетам участников, такое решение позволит им сэкономить деньги и как следует подготовиться к появлению нового регламента. Сам регламент в таком случае можно будет ввести не с 2021, а с 2022 года.

Ferrari традиционно выступает против мер, каким-либо образом ограничивающих расходы на участие в Гран При. Скудерия поступает так благодаря большому бюджету, который способна потратить на развитие собственных болидов.