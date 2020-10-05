Девушка пилота Red Bull заразилась коронавирусом

Сегодня стало известно, что Гран При Турции пройдет без зрителей, несмотря на продажу билетов и обещание пустить на этап до 100 тысяч фанатов. Причиной изменения решения стала борьба с коронавирусом.

При этом, предыдущий этап в России смог принять 30 тыс. зрителей. И советник Red Bull Хельмут Марко считает, что это сильно скрасило этап.

«Все было здорово, отличная атмосфера, веселые болельщики, прекрасная погода, – сказал Марко в интервью Speedweek. – За пределами паддока мало кто ходил в масках».

При этом Марко отметил, что не считает меры для борьбы с коронавирусом необходимыми: «Нельзя дальше сохранять такие ограничения. У одного из наших пилотов девушка заболела [коронавирусом], а он не заразился. Другой ходил на вечеринку, где было трое зараженных, но его тест тоже отрицательный».