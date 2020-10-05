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Формула 1 / Новость

Девушка пилота Red Bull заразилась коронавирусом

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Девушка пилота Red Bull заразилась коронавирусом
Автор:
, редактор

Доктор Марко рассказал, как его пилота рисковали, но не заболели

Сегодня стало известно, что Гран При Турции пройдет без зрителей, несмотря на продажу билетов и обещание пустить на этап до 100 тысяч фанатов. Причиной изменения решения стала борьба с коронавирусом.

При этом, предыдущий этап в России смог принять 30 тыс. зрителей. И советник Red Bull Хельмут Марко считает, что это сильно скрасило этап.

«Все было здорово, отличная атмосфера, веселые болельщики, прекрасная погода, – сказал Марко в интервью Speedweek. – За пределами паддока мало кто ходил в масках».

При этом Марко отметил, что не считает меры для борьбы с коронавирусом необходимыми: «Нельзя дальше сохранять такие ограничения. У одного из наших пилотов девушка заболела [коронавирусом], а он не заразился. Другой ходил на вечеринку, где было трое зараженных, но его тест тоже отрицательный».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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