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Девушка Боттаса решила помочь ему фотками

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Девушка Боттаса решила помочь ему фотками
Автор:
, Главный редактор

Тиффани Кромвель нашла необычный способ поднять мотивацию своего бойфренда

Австралийская велосипедистка Тиффани Кромвель стала подругой Валттери Боттаса, после того как финский пилот развелся с пловчихой Эмилией Пиккарайнен в ноябре прошлого года. С тех пор пилот Mercedes регулярно появляется на гонках в компании своей новой девушки – а в промежутках между этапами Формулы 1 гонщик, по его собственному признанию, проводит вместе с Кромвель до 90 % процентов тренировок.

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Общаясь с журналистами в паддоке недавнего Гран При Эмилии-Романьи финн рассказал, что Кромвель также пытается поднять мотивацию своего бойфренда нестандартным способом.

«Тифф развесила по всей нашей квартире в Монако фотографии с моими победами. Мне самому такая мысль никогда в голову не приходила – такие вещи кажутся каким-то самолюбованием. Но Тифф сказала, мол, эти кадры будут напоминать мне, на что я способен. И так оно и есть. Когда я приезжаю домой после неудачной гонки, просыпаюсь на следующее утро и вижу эти снимки, то думаю: вот, были же и победные дни».

В этом году Боттас одержал две победы в гонках – против девяти у Льюиса Хэмилтона. В общем зачете финн отстает от напарника на 85 очков, и на следующей гонке (она пройдет в Турции) британец сможет обеспечить себе очередной чемпионский титул.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас
Автор Кирилл Качнов

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