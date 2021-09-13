Детский сад и время извинений. Как Мазепин провел Гран При Италии

Чего ждали: разрешения ссоры с Шумахером

После конфликта в Зандфорте главным вопросом по части Мазепина было то, чем обернется его ссора с напарником. Весь сезон в Haas очень либерально вели себя с молодыми пилотами, позволяя им бороться и даже одобряя внутрикомандные сражения.

Однако, в Нидерландах ситуация вышла из-под контроля, когда оба гонщика по очереди обрушились друг на друга с обвинениями. Понятно, что после этого команде предстояло провести разбирательство.

Что касается скорости, то здесь от Никиты можно было ждать продолжения показанного прогресса. Ведь с новым, более легким шасси, россиянин явно смог прибавить и борьба с Шумахером перестала казаться чем-то случайным.

Никита Мазепин, Haas F1 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Как все начиналось: по нарастающей

Как и ожидалось, команда решила внести ясность после событий Зандфорта. Громче всех высказался главный инженер Аяо Комацу, который посоветовал пилотам не быть детьми, чтобы их не начали ставить в угол за проступки и вводить командную тактику.

После этого оставалось только давить на газ и не повторять ошибок. На стартовой тренировке у Никиты получилось превзойти Шумахера, и даже вмешаться в борьбу с остальными пилотами. До Латифи не хватило всего трех тысячных секунды.

К сожалению, на квалификацию этот темп не перешел. Мазепин в очередной раз проиграл напарнику около половины секунды и остался последним. А вот Мик смог обойти еще и Роберта Кубицу, взобравшись на предпоследний стартовый ряд в спринте.

В субботней тренировке Никита вновь был неплох. Причем он не только превзошел Шумахера, но из-за разных проблем соперников забрался аж на 16-ю строчку! После такого утра, день обязан был быть неплохим. Так и вышло.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

В спринте Мазепин успешно атаковал Шумахера, а затем сдержал позади и его, и пострадавшего от Юки Цуноды Роберта Кубицу. Две выигранные позиции явно стали успехом. А из-за вылета Пьера Гасли и штрафа Валттери Боттаса, на стартовой решетке гонки Никита оказался как раз 16-м – как на тренировке!

Как все прошло: раз провал, два провал

После такого спринта, можно было ждать, что в гонке все будет так же хорошо, но в три раза дольше. Но не вышло.

Уже на старте Мазепин пропустил Кубицу и Шумахера, откатившись на предпоследнее место лишь благодаря аварии Антонио Джовинацци. Какое-то время россиянин держался прямо за напарником, но затем постепенно стал отставать.

Казалось, Никиту ждет поражение, но столкновение Ферстаппена и Хэмилтона дало ему новый шанс. На рестарте Шумахер моментально стал объектом успешной атаки Джовинацци, а затем пришел и черед Мазепина попытаться.

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

«Я попробовал атаковать и чувствовал, что может получиться, так как он начинал тормозить очень рано и явно испытывал сложности на торможениях. Я попытался просунуть свой нос, но просунул его недостаточно далеко, чтобы считать этот поворот своим. В итоге у меня не вышло», – лучше самого Никиты этот эпизод не опишешь.

В связке Роджа россиянин решил пойти в атаку при том, что запаса скорости явно не хватало. В итоге, но просунул на внутреннюю траекторию лишь нос болида, которым и зацепил напарника. Шумахера развернуло, а Мазепин временно вышел вперед.

Правда, авария унесла с собой часть переднего крыла Никиты и Мик быстро догнал его обратно. Обороняясь, российский гонщик заблокировал колеса и срезал поворот, заодно убив шины. Пришлось лишний раз ехать в боксы, а судьи вдобавок рассмотрели инцидент и выписали Мазепину пять секунд штрафа.

Переобувшись и отбыв наказание, россиянин оказался в 30 с лишним секундах от Шумахера. Шансов на борьбу не было, и отказ мотора, который вынудил Никиту сойти, можно счесть избавлением от мучений.

Мик Шумахер, Haas VF-21, Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Единственный позитив, который можно вынести из гонки, в том, что после финиша Мазепин не стал увиливать, признал свою вину и принес напарнику извинения: «Тут все просто. Это была моя ошибка. И мне не стыдно извиниться. Я ничуть не сомневаюсь, что и он допустит в будущем еще много ошибок.

Важнее всего оставаться людьми, а в этот раз все испортил я. Тут и говорить не о чем. Когда мы разбирали это у судей, я сказал, что заслужил наказание, хоть и действовал неумышленно».

Чего ждать теперь: работы над ошибками

Последние столкновения с Шумахером и облегчение болида явно раззадорили Мазепина. Будем надеяться, что вчерашняя авария его охладит, иначе стоит ждать беды.

Мы уже видели, что Никита – пилот импульсивный, и не всегда справляется со своими эмоциями. Авария в Монце ровно из той же серии – азарт борьбы не дал гонщику разумно оценить ситуацию.

В Сочи Мазепин наверняка будет на эмоциях. Как никак первый домашний Гран При! А значит, риск ошибок вновь будет повышен. Остается надеяться, что в Haas проведут с гонщиком работу над ошибками и российский этап он проведет сдержанно. Эмоционально – но без перехлеста!