Детали: сколько всего было кандидатов и почему в Ф1 пустили только Andretti

2 февраля 2023 года FIA запустила процесс конкурсного отбора для желающих попасть в Формулу 1 – и спустя ровно восемь месяцев, 2 октября, объявила, что такое право получила команда Andretti, которая с 2025 года станет 11-й в пелотоне Больших Призов.

Во всяком случае, такова теория – чтобы сделать ее практикой, американцам еще предстоит разобраться с несколькими вопросами.

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Однако нас в этой связи интересует другое. Еще в сентябре мы писали, что всем остальным кандидатам – Hitech, LKYSUNZ и Rodin Carlin – в федерации ответили отказом.

Но в действительности, как оказалось, заявок было вовсе не четыре, а семь. Кроме уже названых, получить пропуск в паддок попробовали богач из Гонконга Кельвин Ло со своим проектом, бывший совладелец BAR Крейг Поллок, и южнокорейская команда Panthera. Вот что с ними произошло.

Минус три

На первой стадии отбора кандидаты должны были, следуя формулировкам FIA, «выразить формальный интерес», подкрепив его суммой в 20 тысяч долларов. С этой задачей успешно справились все семеро.

Также необходимо было «раскрыть всех совладельцев и окончательного выгодоприобретателя» и «предоставить резюме каждого топ-менеджера компании-заявителя».

FIA изучила документы всех семи заявителей и направила им формальные ответы, в которых содержалась детальная анкета. Тем, кто был готов продолжать борьбу, необходимо было заполнить ее – и подтвердить свои намерения новым платежом, теперь уже в $280 тыс.

Именно на этой стадии Кельвин Ло, Крейг Поллок и Panthera отказались от дальнейших претензий.

Крейг Поллок на стартовом поле. 2011 год Фото: Sutton Images

Еще минус три

Четверо оставшихся кандидата совершили выплату – и вступили в решающее сражение. Теперь FIA предстояло детально проанализировать заявки. Сам президент Мохаммед Бин Сулайем указал своим подчиненным, что требуется максимально внимательно изучить их и убедиться в правоте предоставленных данных.

Именно это позволило дать трем командам, которые не попали в Ф1, мотивированный ответ о причинах отказа. При этом содержание ответов федерации остается конфиденциальным.

При этом можно говорить, что решение о недопуске вовсе не было формальным. Ведь если бы хотя бы один из аргументов в пользу отказа вызывал бы хоть малейшие вопросы, соискатель мог обратиться в суд, и с медийной точки зрения эта история стала бы для FIA катастрофой.

По данным источников, ближе всего к тому, чтобы составить компанию Andretti в списке дебютантов, подошла Hitech (летом СМИ даже писали, что FIA допустит обе команды). Козырями британцев стали опыт молодежных серий и инвестиции одного из богатейших предпринимателей Казахстана Владимира Кима. Возможно, именно последние не понравились кому-то из чиновников.

LKYSUNZ делала ставку на модную концепцию разнообразия. Привлечение персонала из разных социальных групп, штаб-квартира в Куала-Лумпуре, планы набрать азиатских и африканских сотрудников и «зеленые» лозунги заинтересовали FIA, но команде не удалось доказать свою состоятельность в спортивном плане.

Гендиректор Бенжамен Дюран планировал найти технического партнера, который поставлял бы команде не только силовые установки, но и многие другие узлы – чтобы сформировать сотрудничество по типу Haas и Ferrari.

Не помогли даже недавние объявления о новом инвесторе из Флориды – группа Legends Advocates якобы согласилась поддержать проект миллиардом долларов. Также LKYSUNZ официально объявила, что готова добровольно внести в компенсационный фонд для других команд не $200 млн, как требуют нынешние правила, а втрое больше. Именно $600 млн ранее называли справедливой суммой в паддоке.

Правда, сделано это было уже после того, как закончился официальный срок подачи документов. И все же, как поговаривают, в администрации Бин Сулайема настолько прониклись этим предложением, что даже переставили команду на второе место в списке претендентов. Но второй в данном случае оказался лишь первым из проигравших.

Hitech и Carlin не получили пропуск в Ф1 – и продолжат сражаться между собой в молодежных сериях Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Что до Rodin Carlin, то их шансы изначально расценивались невысоко. Небольшой новозеландский автопроизводитель Rodin планировал разместить базу команды у себя в стране, что привело бы к невероятным логистическим и финансовым сложностям. Одного этого было достаточно для отказа.

Не помогли даже анонсированные планы усадить за руль женщину-гонщицу и тесты, организованные Carlin для чемпионки W Series Джейми Чедвик.

Так из всех кандидатов осталась одна Andretti. Заявка американцев была практически безупречной. Если у других соискателей не было даже клиентского контракта с одним из существующих мотористов, Майкл Андретти привел в Формулу 1 нового – Cadillac / General Motors. Технический и финансовый уровень тоже не вызывал вопросов.

Безусловно, говорить о дебюте команды в 2025 году как о свершившемся факте еще очень рано. Но это уже совсем другая история…