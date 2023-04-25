Детали: по каким правилам пройдет Гран При Азербайджана
Формула 1 утвердила новый формат спринтерских этапов. Мы отметили все изменения, которые в этой связи произойдут в правилах
Во вторник Всемирный совет FIA утвердил изменения в регламенте Ф1, которые начнут действовать спустя несколько дней в Баку.
Самое главное – теперь у субботнего спринта будет собственная квалификация в субботу утром (формально она названа «спринтерской перестрелкой»), а результаты 100-километровой гонки не будут влиять на воскресную решетку.
В процессе выработки новых правил представители команд в рамках Спортивного консультативного комитета должны были найти ответ на несколько важных вопросов. Вот что они решили:
- первый сегмент субботней квалификации продлится 12 минут, второй – 10, а третий – 8 (в пятницу расписание останется прежним – 18/15/12 минут). Выбывать будут по пять самых медленных пилотов;
- выбор составов шин на квалификацию спринта является обязательным – из тех 12 комплектов, что есть у команд на уик-энд, они должны сохранить на субботнее утро три свежих: Medium для двух первых сегментов и Soft для третьего;
- все штрафы, полученные в спринтерской гонке, и не исполненные до ее завершения, переносятся на главную гонку;
- все штрафные перестановки за перерасход компонентов силовой установки или коробки передач, как и прежде, применяются в воскресенье;
- начисление очков за спринт также останется прежним: 8-7-6-5-4-3-2-1 для первой восьмерки на финише.
Тот же формат будет в дальнейшем использован в Австрии, Бельгии, Катаре, США (Остин) и Бразилии.
Формула 1 официально утвердила новый формат спринтерского уик-энда
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