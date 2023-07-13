Детали: как звонок Хорнера привел к увольнению де Вриса
Репортерам стали известны интересные подробности событий, которые разворачивались в прошедший вторник и вылились в замену гонщика AlphaTauri
На этой неделе состоялась первая замена гонщика в нынешнем сезоне Формулы 1. Не впечатливший команду после десяти Гран При Ник де Врис был отправлен в отставку, а его место в Фаэнце занял опытный Даниэль Риккардо.
В официальном релизе глава Red Bull Кристиан Хорнер специально подчеркнул, что такое решение было принято после шинных тестов австралийца в Сильверстоуне за рулем RB19.
Как удалось разузнать журналистам ESPN, события в минувший вторник развивались буквально по детективному сценарию.
Доподлинно неизвестно – да и не столь важно – присутствовал ли сам Хорнер на тестах. В любом случае, он получал информацию о развитии событий в Сильверстоуне в режиме реального времени.
И хотя Риккардо ездил на экспериментальных шинах 2024 года, а погода была не совсем такой, как в дни уик-энда, машина и трасса оставались теми же самыми. Время австралийца на круге оказалось хуже поула Макса Ферстаппена, но лучше, чем у стартовавшего рядом с ним Ландо Норриса.
То есть Даниэль, который прежде ни разу не управлял реальной RB19 и вообще более полугода почти не садился за руль машин Ф1, с чистого листа проиграл действующему чемпиону не более четверти секунды. Причем свой круг он проехал еще до обеда, то есть без нескольких часов предварительной раскатки.
Хорнер, которого скорость австралийца привела в восторг, позвонил рассказать об этом доктору Марко. Спустя примерно час последовал обратный звонок: гоночный консультант сообщил, что де Врис уволен. Таким образом, решение было принято очень быстро и даже без консультаций с главой RBR.
Следом стороны оперативно согласовали все условия «аренды» Риккардо – и до конца дня прозвучало официальное объявление.
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