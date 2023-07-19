Детали: Как вышло, что правила 2026 года вызвали в Ф1 серьезные противоречия?

В 2026 году Формулу 1 ждет очередная техническая революция. Прежде всего, совсем другими станут силовые установки – в них внутреннее сгорание и рекуперация будут обеспечивать равные доли мощности. Также будут скорректированы параметры шасси: в частности, появится активная аэродинамика.

В последние недели в паддоке обострились дискуссии о том, что ждет спорт через три года. Макс Ферстаппен выразил опасения многих, сказав: «Мы обсуждали этот вопрос с командой, я уже видел данные на симуляторе. И как по мне, все выглядит просто ужасно».

Однако технический директор Формулы 1 Пэт Симондс заверил, что опасения по поводу новых правил являются беспочвенными – и рассказал, как вообще вышло, что такие противоречия оказались возможными.

Вопрос модели

Британский конструктор и его команда инженеров из Ф1 и FIA постаралась получить максимум пользы от современных вычислительных систем в партнерстве с Amazon (AWS), потому в последние месяцы объем и качество расчетов ощутимо выросли.

После этого стало окончательно понятно, что за прошедший год команды Формулы 1 настолько серьезно продвинулись в развитии своих машин, что прежние модели, которые использовались для оценок и вычислений, вообще перестали коррелировать с характеристиками нынешних шасси.

Кристиан Хорнер стал одним из тех, кто раскритиковал правила 2026 года Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Говоря с Motorsport.com о сложившейся ситуации, Симондс отметил: «Команды тратят значительную часть своих бюджетов, пытаясь заглянуть в будущее. Так уже было с правилами-2022, когда они думали, что понимают все лучше всех, но провалились [не сумев предугадать эффект "козления"].

Если вам интересно мое мнение, то изменения 2026 года будут даже более серьезными, чем в 2022-м. При этом сама по себе значимость аэродинамики снизится [на фоне влияния других факторов]. Да, появятся активные элементы, но аэродинамика в целом не несет в себе никаких секретов. В этом я уверен».

По словам Симондса, глава департамента аэродинамики FIA Джейсон Сомервилль, который возглавляет исследования машин 2026 года, сейчас очень доволен тем, как развиваются события.

«Цифры лобового сопротивления выглядят странными, но Джейсон и его парни уверены в правоте своих расчетов, – сказал Пэт. – Да, команды постоянно чем-то обеспокоены, но если говорить про слова Макса (об «ужасных» машинах, которые замедляются на прямой, – прим.ред.) – уверяю вас, на симуляторе он пробовал совсем не то. Уж я-то знаю это точно, так как мы опережаем их на этом пути как минимум на несколько месяцев».

При этом техдиректор Ф1 признал, что новые правила еще могут быть скорректированы до их вступления в силу.

По мнению Симондса, в 2026 году машины Ф1 изменятся даже сильнее, чем в 2022-м Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

«Для моделирования нам нужно было задать данные по силовым установкам, в том числе определить параметры системы рекуперации, – сказал он. – Пока что они еще носят очень предварительный характер. Мы изначально понимали, что в итоге показатели будут иными. Но какими? Даже через девять месяцев мы еще не будем знать этого.

При этом время круга для машин 2026 года выглядит близким к тому, что мы видим в 2023-м. Вопрос лишь в том, что максимальную скорость они станут развивать уже на середине прямых – вот тут отличия очень серьезные.

Не так просто уместить в голове, что машины больше не будут постоянно разгоняться на протяжении всей прямой. Но все эти разговоры о необходимости подтыкать пониженную передачу не имеют ничего общего с реальностью».

«Поезд DRS» отправится в прошлое

Кроме аэродинамических характеристик и параметров гибридных систем, которые еще будут уточняться, Симондс выделил еще одну особенность машин, которая должна с 2026 года сделать гонки более интересными.

Новые шасси будут обеспечивать не столь эффективный слип-стрим. Это может сказаться на возможностях обгона на прямых, но одновременно должно помочь избавить Ф1 от такого неприятного эффекта, как «поезд DRS».

«Поезда DRS» после смены регламента должны остаться в прошлом Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

«В этом состоит одна из наших задач, – рассказал Пэт. – Сейчас мы говорим, что у машин Ф1 есть четыре аэродинамических состояния. Мне кажется, что по итогам нашей работы их останется меньше – три или даже два.

При этом чего-то мы добьемся посредством технического регламента, а какие-то задачи получится решить с помощью спортивного. Дело в том, что у машин 2026 года будет большой запас энергии в батареях, которого нет сейчас.

Вообще, мы рассчитывали накапливать энергию с передних колес. Но позже производители отказались от этих планов, чем немало осложнили нам жизнь. Но задача осталась решаемой.

Так что сейчас, думаю, нам надо изучить спортивный регламент и тщательно подумать о том, как накапливать энергию – и как ее тратить. Это интересный вызов».

Пэт Симондс (справа) с судьей FIA Эмануэле Пирро Фото: Марк Саттон / Motorsport Images