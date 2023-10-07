Детали: как в Pirelli узнали о проблемах с шинами на трассе в Катаре
Как оказалось, выявить расслоение корда в боковинах удалось только при помощи микроскопа
FIA пришлось прибегать к экстренным мерам после того, как заурядная пятничная проверка отработанных шин показала, что существует риск их разрушения на длинных отрезках в гонке.
Исследование боковин выявили отслоение силового корда от резиновой смеси на значительных участках. Инженеры пришли к выводу, что такой результат стал следствием знакопеременной нагрузки на поребриках в связке 12-го, 13-го и 14-го поворотов. Автодром «Лосаил» прошел прошлой зимой реконструкцию и получил вершины поребриков в форме пирамидок.
Чтобы избежать новых проблем, в субботу решено было скорректировать границы трассы, а на воскресенье в случае необходимости предусмотрели три обязательных пит-стопа и ограничение в 20 кругов на одном комплекте.
Рассказывая о подробностях этой истории, гоночный босс Pirelli Марио Изола поделился интересными деталями.
«Если я возьму шину, разрежу ее и покажу вам, вы не заметите никаких повреждений, – сказал он репортерам. – Они настолько малы, что обнаружить их можно только под микроскопом.
Так что проблему не назвать масштабной. В то же время, это довольно тревожный сигнал, который мы не можем игнорировать. Собственно, по этой причине мы и сообщили о результатах нашего анализа в FIA».
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Марк Саттон
Говоря о том, что могло стать причиной повреждения резины, Изола продолжил: «Давайте я не стану погружаться в технические термины и объясню все немного проще. Представьте, что в вас есть молоток с наконечником в форме пирамидки, и вы бьете им по боковине шины 100 раз в секунду на протяжении долгого времени.
Резина в данном случае оказывается слабым местом – тогда как силовой каркас, изготовленный из текстиля, более прочный. Так что дело вовсе не в усталости материала. Когда проявляется усталость, она сказывается и на резине, и на корде.
Сейчас же силовая структура в порядке. Но повторяющееся воздействие на боковину приводит к тому, что ее материал начинает отделяться от нитей корда».
Субботняя спринтерская гонка позволит дать ответ, помогли ли те меры, которые FIA и Pirelli приняли по итогам выявленных проблем. Ее протяженность составит 19 кругов, такую дистанцию без неприятностей выдержит даже мягкий состав Soft (C3).
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