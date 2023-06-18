Детали: как писк в наушниках лишил Хюлькенберга места в первом ряду
Гонщик Haas блистательно провел дождевую квалификацию Гран При Канады, но остался без второго места на решетке из-за обидного нарушения правил. Вот как это произошло
Субботний дождь в Монреале лихо закрутил сюжет квалификации. Многие лидеры наделали ошибок, зато смогли проявить себя те, кого обычно сдерживают возможности техники. Нико Хюлькенберг напомнил о своей скорости, показав на мокрой трассе вторую скорость – лишь непобедимый Макс Ферстаппен проехал еще быстрее.
Однако радость 35-летнего немца оказалась недолгой. Уже спустя несколько часов судьи FIA переставили гонщика Haas со второго места решетки на пятое, зафиксировав у него превышение скорости под красными флагами.
В официальном документе по этому поводу есть очень примечательные слова: «Мы отмечаем, что гонщику следует лучше ознакомиться с эксплуатационными аспектами звуковых сигналов».
О чем здесь речь? Ответ нашелся в радиопереговорах Нико с его инженеров Гэри Гэнноном в тот самый момент, когда Оскар Пиастри разбил машину на выходе из седьмого поворота.
Вот полная расшифровка их переговоров.
Инженер: Красные флаги, красные флаги. Помни о том, чтобы не превысить время.
Инженер: Да, твой круг засчитан – отлично проехал, мы пока вторые.
Инженер: Там Пиастри. Переходи в режим «медленно», просто заряжай систему [рекуперации]. Пиастри улетел на выходе из седьмого. Стоит слева. Будь осторожнее, выход из седьмого.
Хюлькенберг: Там писк в наушнике. Что это значит – я опережаю нужный график или отстаю?
Инженер: Сейчас превышаешь, надо сбросить. Сбрасывай, там двойные желтые в месте аварии. Помни про Пиастри.
Хюлькенберг: А я думал, что еду слишком медленно. Считал, что надо еще добавить.
Инженер: Да? Погоди, сейчас проверю у Майка.
Хюлькенберг: Ага, и скажи мне.
Инженер: Так, выходи из этого режима, нажимай "In" (заезд на пит-лейн – прим.ред.)
Хюлькенберг: Так что, слишком быстро или слишком медленно?
Инженер: Слишком быстро, сбрасывай. Это из-за красных флагов.
Инженер: Все, заезжай. Нико, заезжай.
Как говорится, добавить тут нечего…
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