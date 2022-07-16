Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / За 12 лет до Ф1. Как Сайнс обманул «Сильверстоун» и при чем тут Квят Следующая / Ломится в двери и опоздал на ужин. Поведение Цуноды удивило Гасли
Формула 1 Новость

Детали: Как изменятся правила Ф1 с Гран При Бельгии

FIA утвердила более строгие меры по борьбе с «козлением», которые вступят в силу после летнего перерыва. Что же они будут представлять из себя на практике?

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Детали: Как изменятся правила Ф1 с Гран При Бельгии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Часть изменений начнет действовать уже с этапа в Спа в конце августа, другие запланированы на 2023 год. Так как продиктованы они были соображениями безопасности, боссы спорта могли не спрашивать мнения команд и менять регламент прямо по ходу сезона. К действию их подтолкнули жалобы пилотов на запредельные физические нагрузки после финиша в Баку.

Читайте также:

Реакцией стала Техническая директива TD039-2022, опубликованная перед этапом в Канаде. Тут важно добавить, что сами команды тоже постарались снизить дискомфорт своих пилотов – та же Mercedes подготовила к британскому Гран При пакет обновлений, который позволил существенно уменьшить вертикальную раскачку. 

Но механизм был уже запущен. В краткосрочной перспективе ответом на проблему стал механизм ограничения перегрузок, названный Метрикой аэродинамических колебаний (AOM). Он начнет работать с бельгийского этапа, а познакомиться с ним команды смогут уже на ближайших Гран При во Франции и Венгрии.  

В четверг состоялось заседание Технического консультативного совета, где и были сформулированы детали изменений. Эти решения теперь должны быть максимально оперативно утвердить на Всемирном совете FIA.

Напомним, неделей раньше в Шпильберге состоялась встреча Комиссии Ф1, которая должна была расставить все точки над i, но в действительности и после этого заседания некоторые вопросы остались открытыми. 

Может показаться странным, но команды так и не получили ту формулу, по которой будет определяться допустимая частота колебаний. Пока все замеры проводились только акселерометрами FIA, установленными на машинах в районе центра масс.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Эти датчики располагаются в своеобразном «черном ящике», которые собирает данные для последующего анализа в случае аварии. Информация с него поступает на специальной частоте, зарезервированной FIA.

С предстоящего этапа в Ле-Кастелле акселерометры будут заменены другими, более чувствительными и точными. А их показания по тому же каналу станут доступны в режиме реального времени. На двух ближайших этапах команды смогут увидеть, какие данные поступают с их машин и соответствуют ли они новым нормам.  

Одновременно с Гран При Бельгии ужесточится контроль за гибкостью контрольной планки под днищем машин. Мы уже писали, как некоторые команды научились использовать «прорехи» в действующих правилах за счет полостей в планках.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
За 12 лет до Ф1. Как Сайнс обманул «Сильверстоун» и при чем тут Квят
Предыдущая новость

За 12 лет до Ф1. Как Сайнс обманул «Сильверстоун» и при чем тут Квят

Следующая новость

Ломится в двери и опоздал на ужин. Поведение Цуноды удивило Гасли

Ломится в двери и опоздал на ужин. Поведение Цуноды удивило Гасли
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Технический анализ: 3 главных изменения в правилах Ф1 2023 года
Формула 1

Технический анализ: 3 главных изменения в правилах Ф1 2023 года

Источник: В Шпильберге у Сайнса сгорел старый мотор Гран При Австрии
Формула 1

Источник: В Шпильберге у Сайнса сгорел старый мотор

Ferrari устроила Шварцману тесты с прицелом на тренировку ГП Франции Гран При Франции
Формула 1

Ferrari устроила Шварцману тесты с прицелом на тренировку ГП Франции

Самое важное:

Технический анализ: 3 главных изменения в правилах Ф1 2023 года
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: 3 главных изменения в правилах Ф1 2023 года

На этой неделе FIA объявила о планах по борьбе с раскачкой машин: часть из них вступит в силу с августовского Гран При Бельгии, вторая – с 2023 года. Остановимся на последних

Расселл рассказал, как Клэр Уильямс перехитрила его с контрактом
Формула 1 Формула 1

Расселл рассказал, как Клэр Уильямс перехитрила его с контрактом

Гонщик объяснил, что не собирался проводить три года в команде из конца пелотона и рассчитывал на совсем иную форму Williams

Спасли бы 13-дюймовый шины от «козления»? В Pirelli ответили
Формула 1 Формула 1

Спасли бы 13-дюймовый шины от «козления»? В Pirelli ответили

По мнению Марио Изолы, на сликах прошлого поколения ситуация с тряской наверняка была бы еще хуже

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren
Формула 1 Формула 1

«Не думал, что все так плохо». Зак Браун вспомнил знакомство с McLaren

Американский бизнесмен рассказал о первом впечатлении, которое произвело на него знакомство с реальным положением дел в команде из Уокинга

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.