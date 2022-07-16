Детали: Как изменятся правила Ф1 с Гран При Бельгии
FIA утвердила более строгие меры по борьбе с «козлением», которые вступят в силу после летнего перерыва. Что же они будут представлять из себя на практике?
Часть изменений начнет действовать уже с этапа в Спа в конце августа, другие запланированы на 2023 год. Так как продиктованы они были соображениями безопасности, боссы спорта могли не спрашивать мнения команд и менять регламент прямо по ходу сезона. К действию их подтолкнули жалобы пилотов на запредельные физические нагрузки после финиша в Баку.
Реакцией стала Техническая директива TD039-2022, опубликованная перед этапом в Канаде. Тут важно добавить, что сами команды тоже постарались снизить дискомфорт своих пилотов – та же Mercedes подготовила к британскому Гран При пакет обновлений, который позволил существенно уменьшить вертикальную раскачку.
Но механизм был уже запущен. В краткосрочной перспективе ответом на проблему стал механизм ограничения перегрузок, названный Метрикой аэродинамических колебаний (AOM). Он начнет работать с бельгийского этапа, а познакомиться с ним команды смогут уже на ближайших Гран При во Франции и Венгрии.
В четверг состоялось заседание Технического консультативного совета, где и были сформулированы детали изменений. Эти решения теперь должны быть максимально оперативно утвердить на Всемирном совете FIA.
Напомним, неделей раньше в Шпильберге состоялась встреча Комиссии Ф1, которая должна была расставить все точки над i, но в действительности и после этого заседания некоторые вопросы остались открытыми.
Может показаться странным, но команды так и не получили ту формулу, по которой будет определяться допустимая частота колебаний. Пока все замеры проводились только акселерометрами FIA, установленными на машинах в районе центра масс.
Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Эти датчики располагаются в своеобразном «черном ящике», которые собирает данные для последующего анализа в случае аварии. Информация с него поступает на специальной частоте, зарезервированной FIA.
С предстоящего этапа в Ле-Кастелле акселерометры будут заменены другими, более чувствительными и точными. А их показания по тому же каналу станут доступны в режиме реального времени. На двух ближайших этапах команды смогут увидеть, какие данные поступают с их машин и соответствуют ли они новым нормам.
Одновременно с Гран При Бельгии ужесточится контроль за гибкостью контрольной планки под днищем машин. Мы уже писали, как некоторые команды научились использовать «прорехи» в действующих правилах за счет полостей в планках.
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