Детали: как FIA будет выбирать новых участников для Формулы 1

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В регламенте Формулы 1 прописан сложный и многоступенчатый процесс, который позволяет новичку попасть в паддок чемпионата мира. Впрочем, всем отлично известно, что в действительности необходимо выполнить всего несколько условий: обладать высоким техническим уровнем, известным именем и – едва ли не самое главное – достаточным бюджетом.

В четверг стало известно, что FIA официально запустила новый тендер для всех желающих. Давайте рассмотрим, какой путь предстоит пройти кандидатам.

Прежде всего, нужно запастись терпением. Самый оптимистичный срок дебюта – 2025 год, тогда как реалистичный – 2026-й или даже 2027-й. До этого требуется выдержать процедуру конкурсного отбора.

Она начинается с выплаты $20 тысяч – эти деньги в любом случае не вернут, они призваны отсечь различных шутников и заведомо нежизнеспособные проекты.

После этого можно направлять федерации официальную заявку, которая должна содержать шесть основных элементов:

письмо с заявкой, представляющее кандидата;

полные контактные детали, включая имя контактного лица, номер телефона, электронную почту и почтовый адрес;

детали о компании, включая устав и перечень имеющейся инфраструктуры;

список всех совладельцев и окончательных выгодоприобретателей;

биографии всех руководителей и топ-менеджеров;

информация об опыте опыте и квалификации кандидата в автомобильном и/или гоночном секторе, включая технические компетенции, участие в гонках, оборудование и инфраструктуру, инженерные ресурсы.

Также команда-кандидат обязана подписать соглашение о неразглашении содержания переговоров с FIA в отношении заявки.

Машины Ф1 на решетке перед стартом прогревочного круга Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

После этого начинается вторая фаза отбора. В течение 48 часов после подачи заявки, но не ранее 17 февраля, FIA сообщит кандидату, допущен ли он к процедуре изучения.

На этой стадии вновь придется понести расходы (теперь уже на $280 тысяч), чтобы покрыть услуги аудиторов и других экспертов на комплексную проверку.

Она призвана дать ответы на следующие вопросы относительно соискателя:

уровень технических возможностей и ресурсов команды;

способность команды привлечь и сохранить достаточное финансирование, чтобы закрыть свои расходы и обеспечить конкурентоспособность;

способность выполнить требования Спортивного, Технического и Финансового регламента Ф1;

детальный бизнес-план (затрагивающий и финансовые вопросы) на пять первых сезонов;

подтверждение опыта и способностей команды в автомобильном и/или гоночном секторе (технические компетенции, гоночные результаты оборудование и инженерные ресурсы), а также штатный состав персонала;

соответствие команды и всех лиц, связанных с собственностью, контролем или управлением ей, критериям благонадежности;

соответствие требованиям экологичности, равенства и общественной пользы;

оценка FIA той ценности, которую кандидат способен принести чемпионату, включая репутационные соображения.

Также возможно, что держатель коммерческих прав на Ф1 установит собственные дополнительные критерии, которые сочтет нужным.

Самым неудачным для FIA стоит признать тендер к чемпионату-2010. Некоторые из отобранных команд даже не смогли дебютировать. Другие, как Marussia и Caterham, стали аутсайдерами и продержались лишь несколько сезонов Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Крайним сроком подачи заявок является 30 апреля. Так как процесс анализа кандидатов займет какое-то время, окончательный ответ станет известен к 30 июня.

При этом в FIA специально подчеркнули, что ни у одной команды нет никаких гарантий попадания в пелотон.

В примечаниях к официальному заявлению подчеркнуто: «Во избежание сомнений, ни один кандидат не получит автоматического права попасть в чемпионат, а максимальное количество команд до 2025 года включительно ограничено 12-ю.

Существующим командам Ф1 будет отдан приоритет в сравнении с новыми кандидатами. Если ни один кандидат не будет признан FIA и/или держателем коммерческих прав соответствующим всем критериям, тогда к чемпионату не присоединится ни одна новая команда».

Оговорка о существующих командах сделана на случай, если какая-то из них захочет выставить «младший» коллектив по образу Red Bull/AlphaTauri.