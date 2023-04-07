Детали: как Ferrari попробует отменить штраф Сайнса

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В ночь с четверга на пятницу стало известно, что после анализа ситуации Ferrari решила запросить повторного рассмотрения эпизода Гран При Австралии, за который ее пилоту Карлосу Сайнсу присудили пять штрафных секунд.

Не самое серьезное наказание, назначенное за контакт с машиной Фернандо Алонсо на рестарте незадолго до финиша, сильно ударило по испанцу: на трассе он завершил гонку четвертым, однако в протоколе опустился за пределы очковой десятки.

«Мы обсудили ситуацию с FIA и в итоге направили им запрос, – рассказал глава Скудерии Фредерик Вассер. – Раскрывать детали наших дискуссий мне бы не хотелось.

Единственное, что отмечу – мы обратили внимание федерации на две другие аварии в том же первом повороте [после рестарта] – между Гасли и Оконом и между Сарджентом и де Врисом. Реакция судей на них оказалась иной [чем на эпизод с Сайнсом и Алонсо]. От каких-то дополнительных комментариев я пока воздержусь».

В дирекции гонки рассмотрели столкновение пилотов Alpine, в результате которого оба выбыли из гонки, и не стали никого наказывать. А аварию Сарджента и де Вриса после первичного изучения даже не стали рассматривать.

Процедура пересмотра предусмотрена регламентом FIA. Она возможна в случае, если команда предоставит «значительные и связанные с делом новые данные». В Ferrari подтвердили, что располагают такими.

«Первым делом они изучат наш запрос и решат, есть ли вообще основания для пересмотра, – объяснил Вассер. – Если да, состоится новое заседание. Его проведут те же судьи или судьи следующего этапа [в Баку] уже по сути вопроса.

Мы ожидаем, что нам как минимум дадут представить свои аргументы. Для спорта будет хорошо, если по трем авариям в одном повороте не будет трех разных решений.

Больше всего случившимся огорчен сам Карлос, вы могли сами слышать это по радио. И прежде всего его разочарование вызвано тем, что ему просто не дали высказаться.

Это весьма специфичная история. И мне кажется, его стоило выслушать – тем более, что гонка все равно уже завершилась. Эта история никак не влияла на подиум. В конце концов, Гасли с Оконом ведь заслушали».

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari Фото: Ferrari

Возможно, Скудерия также попробует использовать в качестве аргумента данные телеметрии с машины своего гонщика.

«Решение о штрафе выносят судьи, но для меня, для Карлоса и для команды будет очень важно, если для начала они согласятся вновь открыть дискуссию и выслушают нас, – отметил французский менеджер. – К чему это приведет, решит FIA. Разумеется, у нас есть свои аргументы, но мы не станем раскрывать их до слушаний.

Понятно, что мы ожидаем пересмотра решения, так как направили именно такой запрос. Нам бы совсем не хотелось подтверждения прежнего вердикта».

Он добавил: «Я не хочу никого обвинять. Но уже 33 года я наблюдаю за тем, как разбирают гоночные происшествия. И каждый раз на любую аварию есть две точки зрения. Каждый из пилотов предлагает свою точку зрения и делает свои выводы.

Понятно, что [у судей] непростая задача. Кроме того, всегда сложно принимать решения в разгар гонки. А мы всегда просим, чтобы они действовали именно так.

Этот случай, пожалуй, немного особенной. Три красных флага, два рестарта, финиш позади машины безопасности. Все это лишь усилило разочарование: у нас есть ощущение, что к столкновению Гасли и Окона отношение было иным».

Вассер продолжил: «Теперь инициатива на их стороне. И они будут решать, будет ли новое слушание или нет. Если да, это может произойти в Баку или даже раньше. Нам бы хотелось, чтобы раньше – тогда в Баку мы сможем сконцентрироваться на других вопросах.

Сейчас между гонками четыре недели, что дает известную гибкость. Когда я еще работал в Alfa Romeo, похожий пересмотр по штрафу Кими [Райкконена] провели на следующем этапе».

После трех Гран При Ferrari смогла заработать 26 очков – почти на сотню меньше, чем у лидеров сезона из Red Bull. В Кубке конструкторов Скудерия занимает четвертое место.