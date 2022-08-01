Детали: как Aston Martin удалось переманить Алонсо

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Когда воскресным вечером команды Ф1 покидали паддок «Хунгароринга», общей мыслью была возможность сделать перерыв и перевести дух, сбросив напряжение последних недель. В Alpine тоже собирались немного отдохнуть, а также посвятить август переговорам с Фернандо Алонсо о продлении контракта.

Глава коллектива Отмар Сафнауэр совершенно не выглядел напряженным. Он прекрасно помнил слова двукратного чемпиона мира, сказанные по ходу уик-энда – о том, что тот собирается уместить все переговоры о будущем в десять минут.

На вопрос о том, как он сам видит предстоящий диалог, Сафнауэр ответил кратко: «Предельно простым».

Отмар рассказал, что стороны уже согласовали главные моменты, включая срок соглашения, потому обговорить осталось лишь детали. Правда, в этот момент идиллическую картину нарушил вопрос одного из журналистов, входит ли зарплата гонщика в число этих деталей.

Вздохнув, глава Alpine ответил: «Это касается не только Фернандо. Переговоры с любым пилотом, которые я вел, всегда касались денег. И других вещей тоже.

По какой-то удивительной причине все они хотят получать побольше, а мы – платить поменьше. Потом приходится находить какой-то вариант, который не устраивает ни одну из сторон – но не так сильно, чтобы не подписать контракт».

Говоря все это, ветеран паддока еще не знал, что где-то уже пришли в действие совсем другие механизмы, запустившие большой процесс. И что Алонсо больше не собирается продолжать переговоры с Alpine. Так как намерен уйти в Aston Martin.

На протяжении всего Гран При обе стороны приложили колоссальные усилия, чтобы новый контракт Фернандо остался для всего паддока тайной. И только в понедельник утром Формула 1 узнала правду из официального заявления.

Читайте также: Алонсо переходит в Aston Martin с 2023 года

Когда Феттель объявил о завершении карьеры, Алонсо сразу назвали одним из главных кандидатов на его место Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Сейчас уже нет сомнений, что вдали от посторонних глаз Лоуренс Стролл потратил несколько напряженных дней на подготовку предложения, которое сможет убедить Алонсо. Убедить сразу, без долгих обсуждений и недель на принятие решения.

Для Aston Martin это был момент радикальной смены планов. Много месяцев команда связывала свое будущее с Феттелем – понимая при этом, что тот еще не определился окончательно, станет ли продолжать выступления.

Команда была предельно лояльна к Себу и готова ждать. Но в среду накануне Гран При Венгрии, когда четырехкратный чемпион проинформировал высшее руководство о решении завершить карьеру, стало ясно, что действовать надо решительно. Иначе велик был риск, что рынок придет в движение, и лучших кандидатов расхватают конкуренты.

Именно поэтому в Aston Martin предпочли не хранить решение Феттеля в секрете (в теории озвучить его можно было хоть в октябре), а предпочли сыграть на опережение и сделать все до того, как неизбежно раскрутится машина слухов. Это, вдобавок, сняло психологическую нагрузку с плеч самого немца – а также ясно обозначило наличие вакансии.

Такой выбор позволил резко встряхнуть задремавший было рынок пилотов: сразу понять, кто в действительности доступен и у кого какие планы. Те, кто был заинтересовал в месте за рулем зеленой машины, сразу же обозначили себя. И одним из этих гонщиков оказался Фернандо Алонсо.

Для испанца, чьи переговоры с Alpine в известном смысле зашли в тупик – хотя их важно было завершить до конца лета, – вариант с переходом в Aston Martin внезапно оказался привлекательнее продолжения сотрудничества с прежней командой.

Уже в четверг гонщика спросили про Aston. Он ответил: «Все команды, у которых нет контрактов с двумя пилотами, остаются для меня потенциальным вариантом. Мой приоритет – остаться в Alpine, ведь над развитием этого проекта я работал два последних года.

Мы все быстрее и быстрее. Потому, пожалуй, я хотел бы остаться. Но нельзя сказать, что мы просто сидим на месте. Ситуация развивается, так что все возможно».

Ранее Алонсо регулярно говорил о желании остаться в Alpine. Но все изменила вакансия в Aston Martin Фото: Alpine

Ключевое слово тут, на самом деле – «пожалуй». Есть веские основания говорить, что на тот момент Фернандо еще не начал диалог с топ-менеджментом Aston Martin. Но в ситуации, когда Феттель сделал свое объявление и вариант с переходом стал абсолютно реальным, события начали развиваться очень быстро.

С точки зрения команды из Сильверстоуна было просто очевидно, что надо попробовать убедить Алонсо. Также не вызывало сомнений, что действовать необходимо быстро, так как пресловутое окно возможностей могло очень быстро закрыться. Не стоит забывать, что у Стролла-старшего есть собственные счеты с Alpine, связанные с Сафнауэром.

Безусловно, на рынке оставались более доступные кандидаты вроде Мика Шумахера или Нико Хюлькенберга. Но они не соответствовали амбициям владельца команды Стролла выиграть чемпионат мира. Да, в нынешнем сезоне форма Aston Martin и близко не позволяет думать о подобном, но, пожалуй, именно амбиции стали окончательным аргументом при выборе Алонсо.

Ни одна команда сейчас не инвестирует в инфраструктуру и не развивает ее настолько серьезно, как Aston Martin. Это неизбежно привлекает внимание спонсоров, технологических партнеров – и дополнительно подталкивает к обновлению базы и аэродинамической трубы.

Алонсо, который всегда стремится только к победам и не интересуется ездой в середине пелотона, отлично знает, что в этом спорте деньги по-прежнему значат очень многое. Он прекрасно видит, какой потенциал есть у Aston Martin. С другой стороны, Alpine уже прошла фазу серьезных вложений со стороны Renault после того момента, как концерн в очередной раз выкупил команду. Теперь его инвестиции будут сокращаться.

Понятно, что для 41-летнего Алонсо это последняя возможность поймать свою удачу в Ф1. На самом деле, в паддоке «Хунгароринга» вполне отчетливо ощущалось, что сейчас каждый гонщик, не выступающий за три топ-команды, очень рассчитывает, что именно его выбор окажется верным.

Сам Алонсо сказал: «Невозможно знать наверняка, можно лишь выбирать. Сейчас, после смены правил, выигрывать могут только Ferrari, Red Bull и Mercedes.

Потому, если есть шанс оказаться в сезоне-2023 в одной из них, ты непременно постараешься использовать его. Но если такой возможности нет, тебе остается лишь довериться какому-то проекту и верить, что к следующему сезону тот сможет стать более конкурентоспособным.

Это все, на что я надеюсь».

Алонсо прекрасно понимает риск, связанный с переходом в Aston Martin – но верит, что инвестиции помогут этой команде обойти Alpine Фото: FIA Pool