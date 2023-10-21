Детали: изменить границы трассы в Остине FIA подтолкнули жалобы команд
Вслед за Катаром прямо по ходу уик-энда пришлось перерисовывать белые линии и в американском Остине. Вот что этому предшествовало
По ходу первой и единственной тренировки в пятницу, когда участники Гран При далеко не всегда атаковали на пределе возможного, FIA удалила из протоколов результаты в общей сложности 76 кругов из-за нарушения пилотами границ трассы.
Похожей картина была и в квалификации. Самым значимым стал момент, когда выезд за белую линию в 19-м повороте стоил Максу Ферстаппену поула – но пострадали и многие другие.
Вопрос встал настолько остро, что в пятницу вечером на брифинге пилотов его обсуждали одним из первых. В итоге FIA перешла в действию. В документе, опубликованном в субботу перед квалификацией спринта, сказано: «После консультаций с гонщиками и командами мы увеличили ширину белых линий с внешней стороны в девятом, 12-м и 19-м поворотах. Это сделано, чтобы оставить спортсменам чуть больший запас в этих местах».
Теперь новая белая линия не обрывается у края поребриков, а довольно далеко заходит на них. При этом само правило о границах трассы осталось неизменным.
В паддоке поговаривают, что теперь FIA может оказаться под огнем критики, так как пошла на поводу у команд.
С другой стороны, решение о более широких линиях выглядит прагматичным шагом, который позволил решить задачу здесь и сейчас, а также избежать вороха новых нарушений и их разбора в дальнейшем по ходу уик-энда.
По ходу квалификации спринта был зафиксирован всего один случай нарушения новых границ трассы, его допустил Пьер Гасли из Alpine.
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