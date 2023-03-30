Детали: Ferrari обновит машину к Имоле, но понтоны будут готовы к Барселоне

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На этой неделе Motorsport.com удалось разузнать, что после слабого старта сезона Скудерия запланировала радикальные переделки своей машины SF-23. В частности, инсайдеры сообщили, что команда планирует переделать фирменные округлые понтоны, сделав их более похожими на решение Red Bull.

В четверг эта информация получила подтверждение, кроме того, появились дополнительные подробности этой истории. Как выяснилось, внедрение новинок из большого пакета будет разбито на два больших шага.

Главная часть пакета новинок действительно ожидается к шестому этапу сезона в Имоле, однако самая заметная часть – обновленные понтоны – появится позже. Ожидается, что они будут готовы к началу июня, когда пройдет восьмой Гран При чемпионата-2023 в Барселоне.

Задняя часть Ferrari SF-23 Фото: Джорджо Пиола

Что касается Имолы, то туда команда рассчитывает привезти новое днище и модернизированную заднюю подвеску.

Почему решено было поступить именно так? Дело в том, что на «фамильной» трассе Энцо и Дино Феррари инженеры ожидают серьезных проблем с раскачкой машины. При ином календаре можно было бы потратить на работу с обновлениями чуть больше времени и внедрить все доработки единовременно, но такой возможности нет.

Дело в том, что между Имолой и Барселоной Формула 1 приедет в Монако, где нужен совершенно особенный подход и специальные детали машины для обеспечения максимального прижима. Привозить туда какие-то новинки для оценки их эффективности – значит, расписываться в непрофессионализме.

Потому-то смену концепции шасси в Ferrari и разделили на два шага.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Ferrari SF-23

Амбиции команды в нынешнем сезоне ограничиваются второй позицией позади Red Bull, однако и за такой результат придется серьезно побороться с Mercedes и Aston Martin.

Кроме того, анализ работы команды по ходу уик-эндов в Бахрейне и Джидде привел ее руководителя Фредерика Вассера к выводу о слишком большом количестве человеческих ошибок. Теперь гоночная бригада будет использовать в качестве базовых чуть иные настройки и выстраивать свою деятельность не так, как прежде.

Наконец, источники в Ferrari сообщили, что инженеры смогли докопаться до первопричин сложностей , SF-23 потому в Альберт-парке команда рассчитывает сделать шаг вперед, получив от машины несколько больше.