Детали: что случилось со Строллом и как быстро он сможет вернуться
В паддоке Ф1 появились первые слухи о том, какую именно травму получил пилот Aston Martin и сколько времени ему потребуется на восстановление
До недавнего времени в этой истории было больше вопросов, чем ответов. В понедельник команда Aston Martin сообщила, что ее гонщик Лэнс Стролл получил травму, попав в аварию во время велосипедной поездки в Испании.
На тестах в Бахрейне канадца заменил Фелипе Другович, но это и все, что было известно.
Однако никто не сомневался, что дополнительная информация быстро появится в паддоке в форме слухов и сплетен. Так оно и вышло.
Как сообщили источники, авария Стролла произошла в Малаге – он неудачно упал и сломал запястье. Пилота срочно отвезли в Барселону и прооперировали в клинике доктора Мира – той самой, что специализируется на травмах гонщиков MotoGP.
Главный вопрос теперь – сколь долгим будет восстановление Лэнса. Он точно пропустит тесты, но сможет приехать на Гран При Бахрейна, который стартует в следующую пятницу. При этом даже медики не в состоянии сказать, позволит ли форма Стролла управлять машиной.
В Aston Martin сейчас готовят план на случай двух возможных сценариев. Так как «суперзапасной» команды Нико Хюлькенберг, который дважды приходил ей на выручку в последнее время, сейчас выступает в Haas, главными кандидатами на замену, если она потребуется, выглядят Другович и чемпион Формулы Е Стоффель Вандорн.
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