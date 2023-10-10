Детали: что помешало Сайнсу выйти на старт гонки
Фредерик Вассер рассказал о той ситуации, которая возникла в гараже Ferrari незадолго до старта и вынудила испанского пилота смотреть за сражением соперников со стороны
Объявление Ferrari о том, что Карлос Сайнс не сможет принять участие в Гран При Катара прозвучало, когда до старта воскресной гонки оставалось меньше часа. FIA уже опубликовала финальную решетку – так что 12-я позиция на ней так и осталась пустовать (строго говоря, ее занял Нико Хюлькенберг, но это совсем другая история).
Что же произошло с SF-23 испанского пилота? Как оказалось, механики начали заполнять топливный бак, как предусматривает процедура подготовки к старту – и выявили утечку горючего. Разумеется, проблему попытались исправить, но сделать это за оставшееся время оказалось нереально.
Глава команды Фредерик Вассер рассказал после финиша в интервью Sky Sports: «Мы еще будем разбираться, что именно произошло. Пока не было возможности снять бак и изучить его. Но очень похоже, что все дело в тряске на поребриках. Утечка оказалась серьезной, так что можно говорить о значительном масштабе повреждений топливной системы. Похоже, они были получены по ходу заключительных кругов спринта».
Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, на стартовой решетке
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
В концовке субботнего заезда Сайнсу, который стартовал на мягких шинах, пришлось активно защищать свою позицию в споре с соперниками на более выносливом составе Medium. Из-за этого гонщик стал больше заезжать на поребрики, и возросшие нагрузки привели к повреждениям деталей.
Ferrari могла бы выявить неисправность заранее и успеть устранить ее, но в Формуле 1 принято заполнять топливные баки в самый последний момент. Если сделать это загодя, горючее начнет испаряться, что приведет к ухудшению его свойств. Это особенно нежелательно, когда дело происходит в жаркую погоду – как в Катаре.
Никто не хочет терять лошадиные силы, потому откладывает заправку до последнего – и в случае с Сайнсом это сыграло дурную службу. Карлос не смог выйти на старт и принести команде очень нужные очки, которые помогли бы в сражении с Mercedes. Даже несмотря на аварию Льюиса Хэмилтона в первом повороте, разница между командами в Кубке конструкторов выросла до 28 баллов в пользу немецкого бренда.
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