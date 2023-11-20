Детали: что помешало FIA отменить штраф Сайнса в Лас-Вегасе
Пилота Ferrari переставили на десять позиций по стартовой решетке, хотя в этом не было ни его вины, ни вины команды. Неужели с этим ничего нельзя было поделать?
Когда по ходу первой тренировки Гран При Лас-Вегаса в днище машины Карлоса Сайнса влетел дренажный люк, повреждения Ferrari SF-23 оказались очень существенными. Команде пришлось собирать для испанца новое шасси, но самое главное – оказалась повреждена силовая установка.
Так как свежая батарея, которую пришлось ставить на машину, стала третьей по счету в нынешнем сезоне (при двух разрешенных на чемпионот), гонщику присудили штрафную перестановку на десять позиций. Показав в квалификации второе время, Карлос вынужден был стартовать только 12-м.
Весь паддок согласился, что никакой о какой справедливости в этой истории говорить не приходится.
«Нам бы стоило изменить наказание для Карлоса, – сказал Фернандо Алонсо, который сам едва избежал контакта с той же крышкой. – Оно слишком суровое».
Ferrari пробовала добиться от FIA смягчения штрафа, но получила отказ. Судьи сослались на отсутствие в своде правил такой возможности. При этом ранее среди команд возникала идея прописать в регламенте оговорки на случай особой ситуации, но в ходе обсуждения ее всякий раз отвергали.
Глава Скудерии Фредерик Вассер отметил: «Я понимаю, когда речь идет о новом комплекте шин или новом моторе. Они дают тебе конкурентное преимущество. Но какое преимущество может быть в новой батарее?
Мы и так потеряли первую тренировку, получили убытков на пару миллионов, механикам пришлось вкалывать без отдыха и так далее. Мне кажется просто глупо не увидеть в этой ситуации форс-мажор».
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Машина Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23, после аварии
Однако судьи, хоть и выразив Ferrari свою симпатию, никак не смогли пойти команде навстречу.
Дело в том, что Международный спортивный кодекс включает в себя строго оговоренные 11 условий форс-мажора, который определяется как «непредсказуемые и непредотвратимые внешние события».
Под определение подпадают отмена и перенос всего этапа, отзыв лицензии, смена пилота, а также некоторые условия динамометрических тестов.
Генеральный директор AlphaTauri Петер Байер, который прежде работал в FIA и принимал непосредственное участие в разработке регламента, раcкрыл для Motorsport.com важные подробности.
«В то время у нас было много обсуждений, что именно считать условиями форс-мажора, – объяснил австриец. – Но дело в том, что команды Ф1 – в известном смысле перфекционисты. У них буквально паранойя в отношении того, что если у кого-то появится возможность инициировать форс-мажор, это даст ему мощную силу.
На самом деле, и правда очень часто возникают ситуации, когда хотелось бы сослаться на непреодолимые условия. Именно поэтому они говорят: "Давайте не будем выпускать джина из бутылки".
Но в данном случае, если бы [из FIA] обратились к командам, мы бы поддержали отмену наказания для Ferrari. Это правда была не их вина».
На этой неделе в Абу-Даби состоится очередное заседание Комиссии Ф1. Весьма вероятно, что описанная история станет одной из тем для ее обсуждения.
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